زلزال يضرب مدينة دهب.. وبيان عاجل من القومي للبحوث

الشارقة - اميمة ياسر - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الخميس الموافق 2022/07/21 هزة أرضية على بعد 20 کیلومتر جنوب شرق مدينة دهب.

وأوضح المعهد في بيان، أن الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة السادسة و10 دقائق بالتوقيت المحلي.

وبيّن أن الهزة الأرضية التي ضربت دهب كانت بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، ويبلغ خط العرض 37.28 شمال

أما خط الطول فهو 65.34 شرقا، وبعمق 15كم.

وأكد المعد أنه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.