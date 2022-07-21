شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. يجب القضاء على البريد العشوائى فى تقويم جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المفترض أن يعمل خيار "المرسلون المعروفون" في تقويم جوجل على تسهيل منع الرسائل غير المرغوب فيها من انسداد جدولك الزمني، لاسيما أن تبديل الإعداد يمنع الدعوات الواردة من الأشخاص الذين لا تعرفهم من الظهور تلقائيًا في التقويم الخاص بك.

وبهذه الطريقة سيضيف تقويم جوجل تلقائيًا دعوات فقط من الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، وأي شخص كنت قد تفاعلت معه من خلال مساحة العمل، والمستخدمين في شركتك أو مؤسستك.

وإذا كنت معتادًا على استخدام تقويم جوجل، فستعرف أن الشركة تضيف الأحداث تلقائيًا إلى جدولك الزمني بناءً على الدعوات المرسلة عبر البريد الإلكتروني التي تتلقاها.

وأوضح تقرير موقع ذا فيرج، أن السماح لتقويم جوجل بإضافة الأحداث التي يتلقاها "الجميع" قد يعني وجود تقويم مليء بالأحداث المزيفة والمزعجة.

وعلى الرغم من وجود حل تقني لهذا الأمر، إلا أن جوجل جعلته غير مريح إلى حد كبير - فهو يتضمن تعطيل إضافة الحدث التلقائي تمامًا ، مما يعني أنه يتعين عليك الرد على كل دعوة.

وعدت جوجل الأمر طوال عام 2019، كذلك أضافت الشركة هذا الحل. يمكنك تشغيل الفلتر الجديد بالانتقال إلى إعدادات تقويم جوجل واختيار إعدادات الأحداث، حدد القائمة المنسدلة إضافة دعوات إلى التقويم الخاص بي واختر فقط إذا كان المرسل معروفًا.

تقول جوجل إن هذا الإعداد لا يمنعك من تلقي دعوات غير مرغوب فيها، يمكنك منع ظهورها في التقويم الخاص بك بمجرد عدم قبولها، في إحدى صفحات الدعم، تلاحظ جوجل أن اختيار هذا الإعداد قد يكشف لمرسل أنه ليس لديك في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك (إذا كان ذلك يهمك).

هذا ليس التغيير الصغير الوحيد ولكن المفيد الذي أجرته Google على تطبيقات Workspace الخاصة بها مؤخرًا. في الشهر الماضي دعا تقويم Google الذي تم تعديله لتسهيل قراءته وطرح تجديدًا لـ Gmail.

وفي تحديث العام الماضي عالج أيضًا ثغرة تسمح للأشخاص بتخزين مجلدات مشتركة غير مرغوب فيها أو مسيئة على محركات أقراص مستخدمين آخرين.