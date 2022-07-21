شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تعديل فيس بوك الجديد للتبويب الرئيسى للمنصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فيسبوك عن تعديل جديد يمكن العثور عليه في تطبيقات iOS وأندرويد، يشمل على التبويب الرئيسي للتطبيق الذى انقسم لجزئين، واحد منهما يسمى Home ، وهو الاسم الجديد لعلامة التبويب التي تراها عند فتح التطبيق لأول مرة، وهو مصمم لاكتشاف المنصة المستند إلى الخوارزمية باستخدام Reels وStories والمحتويات الأخرى، والجزء الثانى عبارة عن علامة تبويب جديدة تمامًا للخلاصات، والتي تحتوي على المشاركات الأخيرة من الأصدقاء والمجموعات وصفحات فيسبوك المفضلة.

يمكن الوصول إلى علامتي التبويب من إصدارات iOS و Android من تطبيق فيسبوك ، حيث ستبدأ في الظهور في شريط الاختصارات.

وفقا لبيان لشركة ميتا، محتويات هذا الشريط مصممة للتغيير بناءً على علامات التبويب التي يقضي المستخدمون معظم الوقت فيها، ولكن يمكن تثبيت علامات التبويب لضمان عدم تغيير مواضعهم.

وتتوقع الشركة أن يتم طرح التحديثات على مستوى العالم خلال الأسبوع المقبل وفقا لموقع ذا فيرج.

قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في منشور على فيسبوك يعلن عن التغييرات: "إحدى الميزات الأكثر طلبًا على فيسبوك هي التأكد من عدم تفويت الأشخاص لمشاركات الأصدقاء"، "لذلك نحن اليوم بصدد إطلاق علامة تبويب" الخلاصات "حيث يمكنك مشاهدة مشاركات من أصدقائك ومجموعاتك وصفحاتك والمزيد بشكل منفصل بترتيب زمني.

وسيظل التطبيق مفتوحًا لخلاصة مخصصة في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية"، حيث سيوصي محرك الاكتشاف الخاص بنا بالمحتوى الذي نعتقد أنه سيهتم به كثيرًا. لكن علامة التبويب "الخلاصات" ستمنحك طريقة لتخصيص تجربتك بشكل أكبر والتحكم فيها ".