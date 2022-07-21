شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إتاحة تطبيق محفظة جوجل الجديد لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق محفظة جوجل الجديد متاحًا لجميع العملاء، بعد فترة وجيزة من بدء الأشخاص في 39 دولة رؤيته متاحًا على هواتفهم، حيث يعد الإطلاق الرسمي لمحفظة جوجل هو أحدث خطوة لتطبيقات الدفع من جوجل.

وجمعت الشركة بين Google Wallet وAndroid Pay في عام 2018 لإنشاء Google Pay، وهو تطبيق واحد يتضمن انقر للدفع وبرامج ولاء تحت مظلة واحدة تعمل عبر أندرويد وجوجل كروم.

وفي عام 2020، كان لدى جوجل باى تحديث كبير للتطبيق لجذب المدفوعات والصفقات والخدمات الأخرى من نظير إلى نظير وفقا لموقع ذا فيرج التقني.

وأعلنت جوجل عن عودة Wallet في حدث Google I / O في مايو، حيث قسمت الأمور مرة أخرى لإنشاء منزل مخصص لبطاقات الدفع وتذاكر الطيران والمعرفات الحكومية وإثبات التطعيم وحتى مفاتيح السيارة.

وسيتمكن المستخدمون من استخدام التطبيق للدفع لدى البائعين حيث يتم قبول Google Pay.

ومحفظة جوجل متاحة للتنزيل من متجر جوجل بلاى.

ويجب أن يعمل المستخدمون بنظام أندرويد 5.2 أو إصدار أحدث وأن يمتلكوا حساب جوجل ورقم هاتف أمريكي صالح.

كذلك يجب أن تكون قادرًا على البدء في إضافة بطاقات مختلفة إلى محفظة جوجل الخاصة بك، إذا كان لديك بالفعل بطاقة متصلة بـ Google Play Store أو YouTube، فيجب تحميل بطاقتك.