شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحقق في تعطل خدمة "تيمز" لدى آلاف المستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها تحقق في انقطاع خدمة "مايكروسوفت تيمز"؛ الذي تسبب بعجز المستخدمين عن الوصول للتطبيق أو الاستفادة من أي ميزات، لكنها لم تكشف العدد الدقيق لعدد المستخدمين المتأثرين.

ومن جانبه، كشف موقع "جادجتس 360"، اليوم الخميس، أن هناك أكثر من 4800 حادثة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات مع مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams) في حوالي الساعة 10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ونقل الموقع التقني عن شركة Downdetector، التي تتبع حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير الحالة من المصادر، أيضًا أن هناك أكثر من 150 حادثة قام فيها أشخاص بالإبلاغ عن مشكلات مع نظام "مايكروسوفت أوفيس 365".

يذكر أن شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تضررت من انقطاع الخدمة في العام الماضي، منها انقطاع لمدة ست ساعات تقريبًا في خدمات شركة "ميتا" الذي جعل منصات واتساب وإنستجرام وماسنجر بعيدة عن متناول مليارات المستخدمين في أكتوبر الماضي، وكبد الشركة خسائر بالملايين.