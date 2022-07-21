شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعروض حصرية على سعر الهاتف وخصومات على خدمة تمديد الضمان.. هاتف HUAWEI nova 9 SE اختيارك الأفضل في 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبي التصوير وتدوين مقاطع الفيديو الرائعة، فهاتف HUAWEI nova 9 SE، أحدث عضو في سلسلة هواتف HUAWEI nova 9 الشهيرة من الفئة المتوسطة والمتوفر حاليًا في السوق المصري، هو ما يناسب تجاربك الإبداعية. يتميز هذا الهاتف بنظام كاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، وتصميم متألق بألوان عصرية، ومزايا واجهة المستخدم EMUI 12 الاستثنائية. كل هذه المزايا وأكثر تدفعك لاقتنائه ليكون رفيقك المفضل أينما كنت.



هاتف HUAWEI nova 9 SE (1)

ويمكن للمستخدمين الحصول على هاتف HUAWEI nova 9 SE، والإستمتاع بالعروض الحصرية والتخفيضات المتاحة الآن على الهاتف وعلى خدمات تمديد الضمان وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

تصوير مذهل عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل

لأن الصور الاحترافية لا تأتي إلا من كاميرا استثنائية، صمّمت هواوي هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام كاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، يتألف من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة تصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كل ما عليك فعله هو إطلاق العنان لإبداعك والتقاط أجمل الصور للمناظر الطبيعية المحيطة بك، أو المعالم الشهيرة خلال تجوالك، أو الصور الشخصية للأفراد الذين تلتقيهم في رحلاتك، بكل وضوح ودقة خلال الليل أو النهار.

مع وضع التصوير الليلي الفائق Super Night Shot الذي يستخدم مستشعرًا كبيرًا مقاس 1/ 1.52 بوصة، لن تفوّت أجمل الصور في الليل؛ إذ يتميز هذا المستشعر بقدرات أقوى على التقاط الضوء، والاستجابة بشكل أفضل للمشاهد الليلية وبيئات التصوير ذات الإضاءة المنخفضة، والتقاط المزيد من التفاصيل. وبفضل تقنية الحد من الضوضاء متعددة الإطارات المتقدمة، يمكنك التقاط الصور في سياقات الإضاءة المنخفضة، وزيادة السطوع مع تقليل الضوضاء، وتحسين النطاق الديناميكي.

أما صور السيلفي فلها نكهة مميزة مع هذا الهاتف الرائع؛ إذ يأتي بكاميرا أمامية بزاوية عريضة (تعادل 2.0 ميكرومتر وفتحة عدسة f/ 2.2) مع ميزة صور تجميلية مدعمة بالذكاء الاصطناعي – AI Beauty لتجعلك تبدو جميلًا في جميع لقطاتك. ويدعم الهاتف أيضًا التبديل التلقائي إلى وضع الزاوية العريضة عند قلب الهاتف جانبًا للوضع الأفقي، مما يجعل التقاط صور السيلفي الجماعية أسهل. ويمكنك أيضًا التقاط صور سيلفي مثالية في الإضاءة المنخفضة؛ حيث يمكن لوضع Super Night Shot التعرف بدقة على الوجوه البشرية وتحسين الخلفية أثناء تصفية الضوضاء. وبفضل تقنية مصراع التعرف المدعمة بالذكاء الاصطناعي، التي تتيح الضبط الذكي للغالق، يلتقط الهاتف مشاهد ديناميكية بدقة، مما يسمح بالحفاظ على كل ذكرى مهمة.

تجربة إبداعية لتدوين مقاطع الفيديو

صُمّم هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد ليوائم جميع متطلبات منشئي المحتوى المبدعين؛ إذ يتميز بعدد كبير من تجارب التدوين الإبداعية التي تتيح لك تحرير مقاطع الفيديو ومشاركتها بسهولة. ويُعدّ التسجيل الأمامي/ الخلفي المستمر أحد هذه المزايا، والذي يتيح لك التصوير بسلاسة من زوايا مختلفة وحفظ لقطاتك في ملف واحد.

أمّا مع تسجيل مقاطع الفيديو مزدوجة العرض – Dual-View Video، فيمكنك استخدام الكاميرات الأمامية والخلفية لتسجيل منظورين في وقت واحد وفيديو واحد، أو التقاط صورة مكبرة وبزاوية واسعة للغاية في آنٍ واحد. يمكن أن توفر لك هاتان الميزتان وحدهما الكثير من الوقت. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إضفاء المزيد من الإثارة، يمكنك استخدام تطبيق Petal Clip المثبت مسبقًا لتحرير مقاطع الفيديو بسهولة بتأثيرات احترافية، لتتألق على وسائل التواصل الاجتماعي.

تصميم يُكمل أناقتك وألوان تناسب ذوقك

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بشاشة عرض كاملة من هواوي – HUAWEI FullView Display مع إطارات فائقة النحافة يبلغ قياس كل منها 1.05 مم فقط، بما يمنحك تجربة بصرية غامرة أكثر ويكمل تمامًا هيكل الهاتف الذكي فائق النحافة، والذي يأتي بحجم 7.94 ملم فقط.

تحمل العدسة الخلفية تصميم كاميرا Star Orbit Ring الأيقوني من سلسلة هواتف nova. وبفضل هيكله النحيف إلى جانب الغطاء الخلفي الزجاجي ثلاثي الأبعاد، يسهل حمل هذا الهاتف ويتناسب تمامًا مع راحة يدك. ومع الألوان الثلاثة الفريدة – Crystal Blue، وPearl White، وMidnight Black، يمكنك اختيار ما يناسب ذوقك ويكمل أناقتك.



هاتف HUAWEI nova 9 SE (2)

أداءٌ سلس وممتع مع واجهة المستخدم EMUI 12

يأتي هاتف HUAWEI nova 9 SE مع واجهة المستخدم EMUI 12 لتحصل على تجربة سلسة وممتعة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة. تتيح لك علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم سهولةً في التحكم أو إعداد التعاون متعدد الأجهزة مع الأجهزة الأخرى. وبفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن للهاتف الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً وإنشاء التعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة. وعند إقران الهاتف مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت، تكون التجربة بديهية وسهلة. ومع نظام الملفات الموزعة، يتيح لك الهاتف الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب، وإرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية Huawei Share. ومع متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن، يمكنك التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة، واستكشافها، وإيجادها، وتنزيلها.

سرعة شحن فائقة مع HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط

مع تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، لن تقلق من نفاد بطارية هاتف HUAWEI nova 9 SE أثناء التقاط أجمل الصور أو تدوين أروع مقاطع الفيديو؛ إذ يستغرق شحن الهاتف بنسبة 60% 15 دقيقة فقط أو 36 دقيقة لشحنه بالكامل. وبفضل شهادة الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland، يوفر لك الهاتف تجربة شحن سريعة وآمنة.