شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف التوظيف مؤقتًا لمراجعة احتياجات عدد الموظفين لديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل داخليًا عن تجميد التوظيف الذي سيستمر لمدة أسبوعين، وفقًا لتقرير من The Information ، أرسل Prabhakar Raghavan ، نائب رئيس جوجل الأول، بريدًا إلكترونيًا لإبلاغ العمال بالقرار، يأتي هذا بعد إعلان جوجل عن تباطؤ التوظيف الذي سيستمر حتى نهاية هذا العام.

كتب راجافان: "سنستخدم هذا الوقت لمراجعة احتياجاتنا العددية والمواءمة مع مجموعة جديدة من طلبات التوظيف ذات الأولوية للأشهر الثلاثة المقبلة".

كما أشارت The Information، تقول جوجل إن تجميد التوظيف لن يؤثر على عروض العمل الحالية، لكن الشركة لن تقدم أي عروض جديدة للمتقدمين.

صرح ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في رسالته للموظفين في وقت سابق من هذا الشهر حول التباطؤ، أن الشركة أضافت 10000 عامل في الربع الثاني من عام 2022 وحده وفقا لموقع ذا فيرج.

قال بيتشاي إن جوجل ستركز على تعيين موظفين في مجالات الهندسة والتقنية و"الأدوار المهمة الأخرى"، ولكن تم إيقاف التوظيف مؤقتًا تمامًا.

قال المتحدث باسم جوجل، كريس باباس، في بيان نقله موقع ذا فيرج: "كما أعلن ساندر بتشاى، فإننا نبطئ التوظيف لبقية العام"، "تماشياً مع ذلك، نقوم بإيقاف معظم العروض الجديدة مؤقتًا لمدة أسبوعين لتمكين الفرق من تحديد أولويات أدوارهم وخطط التوظيف لبقية العام."