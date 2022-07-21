سامسونج تؤكد ميعاد مؤتمر Galaxy Unpacked 2022 يوم العاشر من أغسطس القادم – مؤتمر Z Fold 4

Galaxy Unpacked 2022 أحد أكبر مؤتمرات هذا العام في مجال الهواتف الذكية، المؤتمر الذي يصدر على نصفين كل عام، في النصف الأول تطلق سامسونج هواتفها من عائلة Galaxy S بكل المواصفات الجديدة، في النصف الثاني كنا قد عهدنا سلسلة Galaxy Note التي دمجتها سامسونج مع هواتف Galaxy S Ultra وصار المؤتمر الثاني لإطلاق الأجهزة القابلة للطي الجديدة، سامسونج أعلنت بشكل رسمي عن المؤتمر القادم لها مؤتمر Galaxy Unpacked 2022 والذي ستطلق فيه هواتفها الجديدة القابلة للطي Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 مع ساعة Galaxy Watch 5، تعالى نتحدث قليلًا.

مؤتمر Galaxy Unpacked 2022 يوم 10 أغسطس المقبل

نشرت سامسونج تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر تشير فيه الى موعد اصدار هواتفها الجديدة، يوم العاشر من أغسطس القادم، مؤتمر من الـTeaser الخاص به سيتحدث عن أجهزة سامسونج الجديدة القابلة للطي، ومن الـTeaser كذلك نتوقع ان تقضي سامسونج أخيرًا على الفراغ بين نصفي الهاتف الذي عانت منه كل الأجهزة القديمة، حيث تشير التسريبات أيضًا الى عمل سامسونج على مفصلة جديدة للهاتف تقضي بها على التجعد الحادث في الشاشة.

تغريدة سامسونج

كما يُظهر الـTeaser فهاتف Z Flip 4 سيحمل حساس بصمة جانبي وسيأتي بتصميم مشابه لتصميم العام الماضي تقريبًا، كنا قد نشرنا في خبر سابق الصور المسربة للهواتف الجديدة، وبين الصور والـTeaser نستنتج ان الهواتف ستأتي بنفس تصاميم العام الماضي مع اختلافات طفيفة والوان جديدة، كما يُتوقع في المؤتمر ان تطلق سامسونج ساعتها الذكية الجديدة الـGalaxy Watch 5، نتمنى أن يكون المؤتمر غنيًا كما عودتنا سامسونج في مؤتمراتها.

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