شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غرائب إيلون ماسك.. حكاية ائتمانه لاعب بوكر روسى على 5.7 مليار دولار (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاتزال تصرفات الملياردير الأمريكى إيلون ماسك تثير الجدل حول العالم، وآخرها ما كشفت عنه وول ستريت جورنال، بعدما كلف ماسك فى وقت سابق لاعب بوكر سابق، يدعى إيجور كورجانوف، وعمره 34 عامًا يحمل الجنسية الروسية بالإشراف على التبرعات الخيرية التى يبلغ مجموعها ‏مليارات الدولارات من أمواله.

وحسب الصحيفة الأمريكية، قيل إن كورجانوف يقدم توصياته لإيلون ماسك حول اتباع ‏استراتيجية خيرية تعرف باسم "الإيثار الفعال" وذلك منذ انتقاله من لندن إلى تكساس العام الماضى.

تعيين لاعب البوكر، لم يمر مرور الكرام وتسبب فى إزعاج جاريد بيرشال مدير الثروات والمشرف على العديد من شئون إيلون، وحاول ماسك موازنة الأمور بجعل لاعب البوكر السابق مسئولاً عن ‏‏5.7 مليار دولار فى أسهم تيسلا التى تم تخصيصها للمنظمات الخيرية.

والمفاجأة كانت فى أغسطس الماضى عندما قرر ماسك التخلص من لاعب البوكر الروسى بعدما علم أن FBI يجرى تحقيقا بشأن مدى قدرة اختراق كورجانوف للدائرة الداخلية للملياردير الأمريكي.