الأرصاد تكشف عن طقس اليوم ودرجات الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 30 24

وادى النطرون 34 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 25

دمنهور 34 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 37 25

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 38 25

نخل 36 19

نويبع 37 26

طابا 36 25

كاترين 36 19

الطور 37 26

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 29

مرسى علم 39 30

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 40 26

الوادى الجديد 39 25

شلاتين 37 26

أبو رماد 36 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 28