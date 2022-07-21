بهذه الطريقة... شاهد مباراة كرة القدم كأنّك في الملعب!

ولكن لا داع لذلك بعد الآن. فبات بالإمكان مشاهدة المباراة كأنك متواجد في الملعب.

جرّب نادي كولون الألماني كاميرات جديدة أنشأتها شركة "مايند فلاي" لتمكين الجمهور من مشاهدة المباراة من منظور اللاعب بعد تركيبها على قميص اللاعبين.



ونشر النادي لقطات من كاميرا اللاعب تيم ليمبيرلي وعلّق عليها بالقول:" لم ترَ مطلقًا هدف من هذا المنظور... تحقق من هدف فلوريان ديتز من منظور ليمبيرلي".

وتعتبر هذه التكنولوجيا ثورية في عالم كرة القدم، إذ تنقل للمشاهد كل ما يراه اللاعب تمامًا كما يحدث في ألعاب القتال... فهل تعتمد هذه التقنية لبث مباريات مونديال قطر 2022 المرتقب في كانون الأوّل المقبل؟

شاهد في الفيديو أدناه اللقطات التي نشرها النادي: