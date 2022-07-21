شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا انخفضت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 9٪؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لآخر تقرير صادر عن Market Canalys ، انخفضت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 9٪ في الربع الثاني من عام 2020، حيث يضيف التقرير أيضًا أنه على الرغم من التراجع ، تمكنت Samsung من الاستيلاء على المركز الأول بحصة سوقية تبلغ 21٪، واتبعت شركة Apple عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي بحصة سوقية تبلغ 17٪.

أسباب انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية يضيف التقرير أن شحنات الهواتف الذكية العالمية تراجعت لسببين رئيسيين - زيادة العرض وارتفاع التضخم، وقال محلل أبحاث Canalys Runar Bjørhovde: "أدت الرياح المعاكسة الاقتصادية والطلب البطيء وتراكم المخزون إلى قيام البائعين بإعادة تقييم استراتيجيات محفظتهم بشكل سريع لبقية عام 2022، النطاق المتوسط ​​المفرط في العرض هو جزء مكشوف للبائعين للتركيز على تعديل عمليات الإطلاق الجديدة ، مثل يقوم المستهلكون المقيّدون بالميزانية بتحويل مشترياتهم من أجهزتهم نحو الطرف الأدنى ".

أكبر خمس شركات كما ذكرنا سابقًا ، برزت Samsung كشركة رائدة من حيث شحنات الهواتف الذكية العالمية بحصة سوقية تبلغ 21٪. يضيف التقرير أن Samsung تمكنت من الاحتفاظ بمكانتها الأولى من خلال تعزيز سلسلة هواتفها الذكية Galaxy A المنخفضة المستوى.

المرتبة الثانية في القائمة هي شركة Apple بحصة سوقية تبلغ 17٪. في الربع الثاني من عام 2021، استحوذت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها على 14٪ من حصة السوق وزادت الآن إلى 17٪، يشير التقرير إلى أن شركة Apple شهدت هذا النمو بسبب الطلب المتزايد على iPhone 13.

اما المراكز الباقية فقد جات من قبل شركات صينية، ويضيف التقرير أن جميع العلامات التجارية الثلاثة تشهد صراعًا في الصين ، حيث تعاني من انخفاض مزدوج الرقم لتأخذ 14٪ و 10٪ و 9٪ من الأسهم السوقية على التوالي.