شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوط ألاسكا الجوية تسمح للمسافرين باستخدام بطاقات الحقائب الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت "ألاسكا أيرلاينز" إنها أصبحت أول شركة طيران مقرها الولايات المتحدة تقدم دعمًا لعلامات الحقائب الإلكترونية، وهي أجهزة صغيرة قابلة للبرمجة مع شاشات عرض ورقية إلكترونية مصممة لتحل محل العلامات الورقية المستخدمة حاليًا.

وتخطط لإطلاق البرنامج الجديد على مراحل، وسيركز في البداية على مطار سان خوسيه في كاليفورنيا. ستمنح شركة الطيران في البداية 2500 من العلامات مجانًا للمسافرين الدائمين من المطار في أواخر عام 2022، وفقًا لتقارير TechCrunch، وستكون متاحة للشراء من قبل أعضاء خطة الأميال العام المقبل.

وتعتزم Alaska Airlines أن تقلل العلامات من مقدار الوقت الذي يقضيه عملاؤها في إدارة الرحلة في المطار. بدلاً من الاضطرار إلى طباعة بطاقة الأمتعة شخصيًا، يمكنهم بدلاً من ذلك إعداد علامة الحقيبة الإلكترونية في المنزل أثناء تسجيل الوصول في تطبيق الهاتف المحمول.

وبعد ذلك عندما يصل العملاء إلى مطار سان خوسيه، يمكنهم استخدام حقيبة الخدمة الذاتية دون الحاجة إلى طباعة بطاقة جديدة، في المجموع تأمل ألاسكا إيرلاينز أن يتمكن العملاء من تقليص الوقت الذي يقضونه في فحص الأمتعة في المطار بنسبة تصل إلى 40%، وفقا لموقع ذا فيرج.

وBagTag هي الشركة المصنعة التي تقف وراء العلامات الإلكترونية، والتي تستخدمها بالفعل شركات طيران أخرى خارج الولايات المتحدة بما في ذلك Air Dolomiti والنمساوية وChina Southern وLufthansa وSwiss، تمت برمجة طراز Flex الذي يبدو أن Alaska Airlines تستخدمه عبر NFC من خلال حمل هاتف iPhone أو Android بجوار العلامة لنقل المعلومات المطلوبة.

وتعلن BagTag أن العلامة "خالية من البطارية" ولا تحتاج أبدًا إلى إعادة شحنها، وهذا على عكس الإصدار السابق من التكنولوجيا التي بدأت Alaska Airlines باختبارها في عام 2015.

وقال تشارو جين، نائب الرئيس الأول للتسويق والابتكار في ألاسكا: "تسمح هذه التكنولوجيا لضيوفنا بوضع علامات على حقائبهم في ثوانٍ فقط، وتجعل عملية تسجيل الوصول بأكملها تقريبًا خارج المطار"، "لن تسمح بطاقات الحقائب الإلكترونية لضيوفنا بتسليم أمتعتهم بسرعة بعد وصولهم إلى المطار فحسب، بل ستتيح الأجهزة أيضًا لموظفينا فرصة قضاء المزيد من الوقت مع الضيوف الذين يطلبون المساعدة و تقليل الخطوط في ردهاتنا ".