شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Pixel 6a وهاتف iPhone 11 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل مؤخرا عن هاتفها Pixel 6a حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف هاتف iPhone 11 Pro Max كما يلى:

هاتف Pixel 6a:

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

هاتف iPhone 11 Pro Max

حجم الشاشة: 6.5 بوصة.

دقة الشاشة: 2688 × 1242 بيكسل.

نوع الشاشة:OLED .

المعالج: Apple A13 Bionic.

الرام: 4 جيجابايت.

الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: ios 13.

البطارية: 3969 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.