شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شعار كروم يثير الجدل منذ تغييره بعد مرور 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيّرت جوجل شعار كروم الخاص بها في وقت سابق من هذا العام لأول مرة منذ عام 2014، حيث يحتوي شعار كروم الجديد على بعض الاختلافات الدقيقة عن ذي قبل، وذلك بفضل قلة الظلال ونسب مختلفة قليلاً وألوان أكثر إشراقًا، ربما لم يلاحظ معظم مستخدمي Chrome تقديمه في Chrome 100، لكن جوجل جربت تصميمات أكثر جذرية لم تنجح.

وتضمنت بعض الاقتراحات الأكثر لفتًا للنظر أشكالًا مختلفة تمامًا لشعار كروم أو فصل الألوان بحدود بيضاء، "في المرحلة الاستكشافية من تجربة جميع أنواع الأفكار؛ تليين الزوايا، وأشكال هندسية مختلفة، سواء كان فصل الألوان باللون الأبيض أم لا، كما يوضح توماس ماسنجر، المصمم المرئي في Google، "كذلك خيارات انحرفت أكثر عن الشكل العام الذي تم استخدامه على مدار الـ 12 عامًا الماضية وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.

كانت إحدى الأفكار قد شهدت انتقال شعار كروم إلى مظهر برتقالي أكثر احتراقًا والذي سيبدو أكثر في المنزل لمتصفح Mozilla Firefox. ولعبت جوجل دورًا آمنًا من خلال إعادة تصميم دقيقة أبقت الألوان الأربعة المعروفة لشعار كروم في مكانها.

يقول ماسنجر: "لقد عرفنا جيدًا مدى التعرّف على ألوان جوجل الأربعة والتكوين الدائري، لذلك قررنا عدم الانحراف كثيرًا عن ذلك".

اختبرت جوجل مجموعة متنوعة من تغييرات الألوان والتدرج والنسبة في سياقات مختلفة ، وفي النهاية أنشأت تخصيصات خاصة بنظام التشغيل، في نظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 11، يتميز رمز كروم بدرجة أكبر من التدرج اللوني، بينما تظهر الألوان الأكثر إشراقًا على الرمز في نظام التشغيل كروم بدون تدرجات، حتى أن جوجل ذهبت للحصول على مظهر ثلاثي الأبعاد في macOS لمطابقة بقية نظام تشغيل آبل.

إذا كنت تتساءل عما إذا كان رمز كروم من عام 2014 قد يعود، فإن جوجل لا تستبعده. يقول Elvin Hu، مصمم تفاعل تجربة المستخدم في جوجل: "لا تقل مطلقًا"، "لقد بحثنا في رموز التطبيقات المخصصة، ووجدنا أن كل نظام أساسي لديه مستويات مختلفة من الدعم له، ربما في يوم من الأيام سنعيده كخيار على الأنظمة الأساسية التي تدعمه ".