شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل لن تطرح هاتف iPhone 14 Max في سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تصل هواتف أيفون المقبلة قريبا، حيث من المنتظر أن تصل سلسلة أيفون 14 في سبتمبر كالمعتاد، وستشمل تشكيلة هذا العام أربعة طرازات، ولكن يُقال إن شركة آبل ستتخلص من نسخة "ميني" آيفون مقابل طراز "ماكس" أكبر، لذلك ، ورد أن سلسلة iPhone 14 ستتألف من - iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max.

وإذا كنت تريد iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro Max الأكبر حجمًا، فقد تضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً، حيث يعتقد المحلل الشهير روس يونغ من مستشاري سلسلة إمداد العرض (DSCC) أن iPhone 14 Max وiPhone 14 Pro Max يتأخران عن الجدول الزمني، مما قد يؤخر شحنات هذين الطرازين.

ويقول يونغ إن التأخير يرجع إلى تأخر إنتاج لوحاتهم عما كان متوقعا ، والذي يقال إنه بدأ هذا الشهر، أي يوليو من يونيو، ولا يتوقع المحلل أي تأخير في إطلاقها، لذلك يمكننا أن نتوقع إطلاق سلسلة iPhone 14 كالمعتاد في سبتمبر، ومع ذلك، قد يكون هناك قيود توريد أولية لـ iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro Max، لذلك قد يتم إتاحتها للشراء في وقت لاحق مقارنة بجهازي iPhone 14 و iPhone 14 Pro، لذلك ، قد يكون من الصعب على العملاء وضع أيديهم على iPhone 14 Max في البداية بعد الإطلاق.