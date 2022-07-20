تكنولوجيا: يعنى إيه استخدام الذكاء الاصطناعى فى رسائل البريد الإلكتروني على Gmail؟

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القاهرة - سامية سيد - سيستخدم جيميل قريبًا التعلم الآلي لتحسين ملف البحث الخاص به وتحقيق نتائج أفضل في عميل البريد الإلكتروني الخاص به.

وذكرت العلامة التجارية بالتفصيل في مدونة Google Workspace Updates أنها طورت نموذجًا جديدًا للتعلم الآلي سيكون قادرًا على تحديد الغرض من عمليات البحث عبر البريد الإلكتروني وتقديم المزيد من النتائج السياقية.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون قادرًا على إنشاء اقتراحات مخصصة بناءً على عمليات البحث السابقة.

ومن الناحية الوظيفية، قد تعمل الميزة بطريقة تقوم فيها بإدخال الكلمات الرئيسية التي تعتقد أنها قد تنقلك إلى البريد الإلكتروني الذي تريده. إذا لم يفعلوا ذلك يمكن أن تقترح خوارزمية التعلم الآلي الجديدة في Gmail كلمات رئيسية بديلة قد تصل بك إلى النتائج المرجوة بشكل أسرع، بدلاً من الاضطرار إلى التفكير في مصطلح بحث آخر بنفسك.

أشار TechRadar إلى أن هذا التحديث من المقرر أن يكون خطوة قوية للأمام من تنسيقات بحث Gmail الأخرى، والتي تعتمد على الرقائق والفلاتر والمشغلات.

التحديث متاح لجميع عملاء Google Workspace، بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic و Business القدامى، ومستخدمي حسابات جوجل الشخصية.

بينما لم تشارك جوجل صورًا للشكل الذي سيبدو عليه التحديث، فمن المتوقع تحديث كامل في غضون الأسابيع المقبلة. من المتوقع أن يكون متاحًا لتطبيق Gmail على الويب، بالإضافة إلى تطبيقات Android وiOS للمحمول، على الرغم من أن Google لم تحدده، وفقًا لـ 9to5Google.

وتعمل جوجل باستمرار على إجراء العديد من التغييرات على جيميل، تقوم العلامة التجارية حاليًا بطرح تغيير تصميم لعميل البريد الإلكتروني يسمى "تخطيط Gmail المتكامل"، والذي تم الإعلان عنه في الأصل في يناير وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وتهدف إعادة التصميم إلى إضفاء مظهر جديد على Gmail وتحسين الإنتاجية والوظائف.

ويعتمد على لغة التصميم الحالية "Material You" التي تستخدمها Google للعديد من منصات برامجها، بما في ذلك Android و ChromeOS.

ومع ذلك يمكن للمستخدمين بسهولة إلغاء الاشتراك في استخدام التصميم الجديد إذا رغبوا في ذلك.