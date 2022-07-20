شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستطرح نسخة من أيفون 14 بدون منفذ لشريحة الموبايل SIM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت أجهزة iPhone من بين الأجهزة الأولى التي حصلت على دعم eSIM ، حيث قدمت Apple لأول مرة دعم eSIM مع إطلاق iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max، كما أن جميع أجهزة iPhone التي تم إطلاقها منذ ذلك الحين ، باستثناء iPhone SE ، تدعم eSIM وتأتي أيضًا مع فتحة SIM فعلية، لكن من المحتمل أن تتخلص Apple من الأخير على الأقل في بعض المناطق.

وذكرت صحيفة Wall Streed Journal أن عملاق التكنولوجيا يخطط لتقديم متغير eSIM فقط مع سلسلة iPhone 14 في بعض المناطق، ووفقًا للتقرير، بدأت Apple بالفعل في مطالبة شركات الاتصالات في الولايات المتحدة بالتحضير لمتغير eSIM الوحيد لأجهزة iPhone القادمة.

وليس من المتوقع أن تطلق الشركة متغيرات eSIM فقط في كل مكان، ولكن من المحتمل أن تكون الخطوة الأولى للشركة في هذا الاتجاه، وعلى الرغم من زيادة اعتماد eSIM وتوفر معظم شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم الآن دعم eSIM وبالتأكيد لم يكن ذلك مفاجئًا ، فلا يزال السؤال المطروح: إذا كان العالم جاهزًا للتخلي عن فتحة بطاقة SIM الفعلية من هواتفهم الذكية.

وتوفر شريحة eSIM العديد من المزايا للمستخدمين، أولاً، يوفر مساحة كبيرة داخل الهاتف الذكي والتي يمكن استخدامها لمكونات أخرى مثل البطارية، والمزيد من وحدات الكاميرا، والأنظمة الحرارية الأفضل وما إلى ذلك، وبصرف النظر عن ذلك، تعد eSIM أيضًا أكثر أمانًا من بطاقات SIM الفعلية في حالة السرقة أو سرقة الأجهزة، نظرًا لكونها بطاقة SIM رقمية، يمكن لمقدمي خدمات الاتصالات أيضًا إرسال تحديث أمني للأجهزة في وقت واحد وأيضًا التحقق عن بُعد من مشكلات الشبكة.