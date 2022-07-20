6 حلول لمشكلة استهلاك Bluetooth العالي للبطارية على هواتف اندرويد

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ميزة Bluetooth في الأجهزة ليست مجرد ميزة لنقل الملفات بين جهاز وآخر فقط، بل استعمالات البلوتوث اكثر من ذلك، فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكنك استعمال البلوتوث في توصيل الأجهزة الذكية والسماعات وغيرها من المنتجات الى هاتفك، كالساعات الذكية انا لا أتذكر متى قفمت بإطفاء البلوتوث على هاتفي لأني اوصله دائمًا بساعتي الذكية، لكن بشكل عام هناك مشكلة قد تواجهها وانت تستعمل الـBluetooth بكثرة وهي استهلاك البطارية، البلوتوث كونه جزء من مكونات الجهاز وقطعة بداخل الجهاز قد يستهلك من بطاريتك نسبة ليست بالقليلة، تعالى نحاول حل هذه المشكلة.
ملحوظة: كل الخطوات والصور الموجودة هنا من هاتف Samsung Galaxy Note 10 Lite فيمكن ان تجد اختلافًا طفيفًا بين الصور وما عندك على الهاتف سواء في المسميات او أي شيء آخر
جدول المحتويات
تحقق من ان Bluetooth يستهلك نسبة عالية من الطاقة
الخطوة الأولى في حل أي مشكلة هي تحديد المشكلة من الأساس، ان كانت المشكلة في البلوتوث فيجب ان نعرف ذلك عن طريق تحديد المشكلة، وتحديد المشكلة يكمن هنا في مراقبة استهلاك البطارية الخاص بك، ان كان البلوتوث هو المستهلك الأكبر، فالخطوة الأولى هنا ان نحدد ما ان كان البلوتوث هو المستهلك الأكبر للبطارية ام لا، كيف ذلك؟ تابع الخطوات
الخطوات
- افتح تطبيق Settings على هاتفك
- اختر Battery and Device care (سيختلف الإسم حسب هاتفك)
- اختر Battery
- تحقق من استهلاك البطارية أمامك ان كان الـBluetooth يستهلك نسبة عالية فسيظهر في أعلى القائمة
اوقف عملية بحث البلوتوث عن الأجهزة
في حالة انك لا تريد اطفاء البلوتوث وتستعمله لأن لديك مثلًا ساعة ذكية او سماعة متصلة بالهاتف فهناك فكرة ان تقوم بإيقاف عملية البحث عن أجهزة، البلوتوث في الخلفية سيبحث عن الأجهزة القريبة وتظل عملية البحث هذه جارية بشكل كبير مما قد يستهلك من بطاريتك نسبة ليست بالقليلة وانت تريد الحفاظ على بطاريتك لأكبر فترة ممكنة، فالحل الأول يكمن في اطفاء عملية البحث هذه، كيف ذلك؟
الخطوات
- افتح تطبيق Settings واختر Connections
- اختر Bluetooth
- اضغط على زر Stop بالأعلى لإيقاف عملية البحث عن أجهزة
تحقق من أن الأجهزة المتصلة قريبة من الهاتف
حتى وان قمت بإطفاء عملية البحث وجعل الهاتف لا يبحث عن أجهزة فستظل هناك معضلة البحث عن الأجهزة المتصلة، السماعات على سبيل المثال لديها مدى معين تتصل بالجهاز به، لنقل ان المدى 10 امتار مثلًا، ان ابتعدت السماعات أكثر من 10 امتار سيفقد الهاتف اتصالك بها فيعيد البحث عنها حتى يجدها من جديد، مما يستهلك من بطاريتك نسبة ليست بالضئيلة، بالتالي يجب ان تراعي ان تكون الأجهزة المتصلة قريبة من الهاتف حتى تضمن الا يستهلك البلوتوث نسبة عالية من البطارية
اعادة ضبط اعدادات الشبكات
أي شيء خاطئ في إعدادات الشبكة قد يسبب للبلوتوث مشكلة وقد يجعله يستهلك من بطاريتك أيضًا نسبة ليست بالقليلة، فهناك حل من 2، ان تبحث في الإعدادات عن المشكلة مما يستهلك من وقتك الكثير وقد لا تصل الى شيء، او ان تقوم بإعادة ضبط إعدادات الشبكات مرة واحدة وهو الحل الأسرع، لاحظ هنا ان كل اعدادات الشبكات ستتم ازالتها بالتالي ستحتاج ان تعيد التوصيل على شبكات الواي فاي التي كانت مُسجلة وكذلك ستعيد الاتصال بأجهزة بلوتوث المُسجلة.
الخطوات
- افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك
- اختر General Management
- اختر Reset
- اختر Reset Network Settings
- اختر Reset Settings
- يمكنك استعمال شريط البحث في أعلى تطبيق الإعدادات للبحث عن Reset Network Settings ان لم تستطيع الوصول اليها بسرعة
اطفأ البلوتوث بعد استخدامك له
انت لا تستعمل ساعة ذكية مثلًا، او لا تحتاج الى البلوتوث في وضع التشغيل بشكل دائم، لماذا تتركه؟ اعني انت كنت تستعمل السماعة اللاسلكية وتوقفت عن استعمالها، لا توجد لديك ساعة ذكية لتظل متصلة بالجهاز، لا تحتاج ان يعمل البلوتوث بشكل دائم فلماذا تتركه في وضع التشغيل؟ اغلق البلوتوث طالما لا تستعمله لتحافظ على جزء من طاقة بطاريتك، هذا حل يجب ان تفكر فيه.
ضبط اعدادات الموقع ليعمل فقط اثناء استعمال التطبيق
للوصول الى مكانك بشكل دقيق فالهاتف يستعمل كل من الواي فاي والبلوتوث من اجل تحديد مكانك بدقة، استعمال Bluetooth في هذه العملية يسحب كذلك من بطارية الهاتف ويقلل من عمرها الافتراضي، عندما يستخدم تطبيق صلاحيته في الوصول الى موقعك بكثرة سيظهر لك على الهاتف ان هذا التطبيق (او تطبيق من خدمات جوجل) يستهلك البطارية بنسبة كبيرة، فيجب عليك هنا ان توقف هذا التطبيق عند حده بأن تجعله يصل الى موقعك الإفتراضي فقط عندما تستعمل التطبيق (تحتاج لنسخة اندرويد حديثة هنا) وستُحل هذه المشكلة.
الخطوات
- افتح تطبيق Settings
- اختر Location
- اختر App Permissions
- حدد أي التطبيقات يستعمل الموقع بشكل دائم
- اضغط على التطبيق
- اختر Allow only while using the app
تحديث السوفتوير لآخر نسخة
مشكلة في السوفتوير قد تكون هي سبب كل مشاكلك، خطأ ما في التحديث فد يتسبب في مشاكل البلوتوث المتنوعة وقد يجعله يستهلك من بطاريتك نسبة كبيرة، لذلك تعمل الشركات على اصدار تحديثات لتقليل نسبة الأخطاء الموجودة في السوفتوير، فجرب ان تقوم بتحديث هاتفك الى آخر نسخة من التحديثات المتاحة له فمن شأن ذلك حل مشكلة استهلاك البلوتوث المرتفع للبطارية.
Bluetooth يستهلك نسبة عالية من البطارية
مثله مثل أي مكون من مكونات الجهاز Bluetooth يستهلك طاقة من البطارية، لكن ليست بطاقة كثيرة ولا يُعد Bluetooth من المكونات النهمة للبطارية خاصة مع تطوير تقنياته مع مرور الزمن لذلك ان كانت بطاريتك تُستهلك بنسبة كبيرة وهاتفك من الهواتف الحديثة ضع احتمالية ان يكون هناك مشكلة في البلوتوث في الحسبان، فليس من الطبيعي ان يستهلك البلوتوث نسبة عالية من البطارية الخاصة بك.
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المصدر الأصلي : عرفني