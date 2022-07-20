6 حلول لمشكلة استهلاك Bluetooth العالي للبطارية على هواتف اندرويد

ميزة Bluetooth في الأجهزة ليست مجرد ميزة لنقل الملفات بين جهاز وآخر فقط، بل استعمالات البلوتوث اكثر من ذلك، فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكنك استعمال البلوتوث في توصيل الأجهزة الذكية والسماعات وغيرها من المنتجات الى هاتفك، كالساعات الذكية انا لا أتذكر متى قفمت بإطفاء البلوتوث على هاتفي لأني اوصله دائمًا بساعتي الذكية، لكن بشكل عام هناك مشكلة قد تواجهها وانت تستعمل الـBluetooth بكثرة وهي استهلاك البطارية، البلوتوث كونه جزء من مكونات الجهاز وقطعة بداخل الجهاز قد يستهلك من بطاريتك نسبة ليست بالقليلة، تعالى نحاول حل هذه المشكلة.

ملحوظة: كل الخطوات والصور الموجودة هنا من هاتف Samsung Galaxy Note 10 Lite فيمكن ان تجد اختلافًا طفيفًا بين الصور وما عندك على الهاتف سواء في المسميات او أي شيء آخر

جدول المحتويات

تحقق من ان Bluetooth يستهلك نسبة عالية من الطاقة

الخطوة الأولى في حل أي مشكلة هي تحديد المشكلة من الأساس، ان كانت المشكلة في البلوتوث فيجب ان نعرف ذلك عن طريق تحديد المشكلة، وتحديد المشكلة يكمن هنا في مراقبة استهلاك البطارية الخاص بك، ان كان البلوتوث هو المستهلك الأكبر، فالخطوة الأولى هنا ان نحدد ما ان كان البلوتوث هو المستهلك الأكبر للبطارية ام لا، كيف ذلك؟ تابع الخطوات

الخطوات

افتح تطبيق Settings على هاتفك

اختر Battery and Device care (سيختلف الإسم حسب هاتفك)

اختر Battery

تحقق من استهلاك البطارية أمامك ان كان الـBluetooth يستهلك نسبة عالية فسيظهر في أعلى القائمة

اوقف عملية بحث البلوتوث عن الأجهزة

في حالة انك لا تريد اطفاء البلوتوث وتستعمله لأن لديك مثلًا ساعة ذكية او سماعة متصلة بالهاتف فهناك فكرة ان تقوم بإيقاف عملية البحث عن أجهزة، البلوتوث في الخلفية سيبحث عن الأجهزة القريبة وتظل عملية البحث هذه جارية بشكل كبير مما قد يستهلك من بطاريتك نسبة ليست بالقليلة وانت تريد الحفاظ على بطاريتك لأكبر فترة ممكنة، فالحل الأول يكمن في اطفاء عملية البحث هذه، كيف ذلك؟

الخطوات

افتح تطبيق Settings واختر Connections

اختر Bluetooth

اضغط على زر Stop بالأعلى لإيقاف عملية البحث عن أجهزة

تحقق من أن الأجهزة المتصلة قريبة من الهاتف

حتى وان قمت بإطفاء عملية البحث وجعل الهاتف لا يبحث عن أجهزة فستظل هناك معضلة البحث عن الأجهزة المتصلة، السماعات على سبيل المثال لديها مدى معين تتصل بالجهاز به، لنقل ان المدى 10 امتار مثلًا، ان ابتعدت السماعات أكثر من 10 امتار سيفقد الهاتف اتصالك بها فيعيد البحث عنها حتى يجدها من جديد، مما يستهلك من بطاريتك نسبة ليست بالضئيلة، بالتالي يجب ان تراعي ان تكون الأجهزة المتصلة قريبة من الهاتف حتى تضمن الا يستهلك البلوتوث نسبة عالية من البطارية

اعادة ضبط اعدادات الشبكات

أي شيء خاطئ في إعدادات الشبكة قد يسبب للبلوتوث مشكلة وقد يجعله يستهلك من بطاريتك أيضًا نسبة ليست بالقليلة، فهناك حل من 2، ان تبحث في الإعدادات عن المشكلة مما يستهلك من وقتك الكثير وقد لا تصل الى شيء، او ان تقوم بإعادة ضبط إعدادات الشبكات مرة واحدة وهو الحل الأسرع، لاحظ هنا ان كل اعدادات الشبكات ستتم ازالتها بالتالي ستحتاج ان تعيد التوصيل على شبكات الواي فاي التي كانت مُسجلة وكذلك ستعيد الاتصال بأجهزة بلوتوث المُسجلة.

الخطوات

افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك

اختر General Management

اختر Reset

اختر Reset Network Settings

اختر Reset Settings

يمكنك استعمال شريط البحث في أعلى تطبيق الإعدادات للبحث عن Reset Network Settings ان لم تستطيع الوصول اليها بسرعة

اطفأ البلوتوث بعد استخدامك له

انت لا تستعمل ساعة ذكية مثلًا، او لا تحتاج الى البلوتوث في وضع التشغيل بشكل دائم، لماذا تتركه؟ اعني انت كنت تستعمل السماعة اللاسلكية وتوقفت عن استعمالها، لا توجد لديك ساعة ذكية لتظل متصلة بالجهاز، لا تحتاج ان يعمل البلوتوث بشكل دائم فلماذا تتركه في وضع التشغيل؟ اغلق البلوتوث طالما لا تستعمله لتحافظ على جزء من طاقة بطاريتك، هذا حل يجب ان تفكر فيه.

ضبط اعدادات الموقع ليعمل فقط اثناء استعمال التطبيق

للوصول الى مكانك بشكل دقيق فالهاتف يستعمل كل من الواي فاي والبلوتوث من اجل تحديد مكانك بدقة، استعمال Bluetooth في هذه العملية يسحب كذلك من بطارية الهاتف ويقلل من عمرها الافتراضي، عندما يستخدم تطبيق صلاحيته في الوصول الى موقعك بكثرة سيظهر لك على الهاتف ان هذا التطبيق (او تطبيق من خدمات جوجل) يستهلك البطارية بنسبة كبيرة، فيجب عليك هنا ان توقف هذا التطبيق عند حده بأن تجعله يصل الى موقعك الإفتراضي فقط عندما تستعمل التطبيق (تحتاج لنسخة اندرويد حديثة هنا) وستُحل هذه المشكلة.

الخطوات

افتح تطبيق Settings

اختر Location

اختر App Permissions

حدد أي التطبيقات يستعمل الموقع بشكل دائم

اضغط على التطبيق

اختر Allow only while using the app

تحديث السوفتوير لآخر نسخة

مشكلة في السوفتوير قد تكون هي سبب كل مشاكلك، خطأ ما في التحديث فد يتسبب في مشاكل البلوتوث المتنوعة وقد يجعله يستهلك من بطاريتك نسبة كبيرة، لذلك تعمل الشركات على اصدار تحديثات لتقليل نسبة الأخطاء الموجودة في السوفتوير، فجرب ان تقوم بتحديث هاتفك الى آخر نسخة من التحديثات المتاحة له فمن شأن ذلك حل مشكلة استهلاك البلوتوث المرتفع للبطارية.

Bluetooth يستهلك نسبة عالية من البطارية

مثله مثل أي مكون من مكونات الجهاز Bluetooth يستهلك طاقة من البطارية، لكن ليست بطاقة كثيرة ولا يُعد Bluetooth من المكونات النهمة للبطارية خاصة مع تطوير تقنياته مع مرور الزمن لذلك ان كانت بطاريتك تُستهلك بنسبة كبيرة وهاتفك من الهواتف الحديثة ضع احتمالية ان يكون هناك مشكلة في البلوتوث في الحسبان، فليس من الطبيعي ان يستهلك البلوتوث نسبة عالية من البطارية الخاصة بك.