كيفية تسجيل شبكة الواي فاي كشبكة Metered على هواتف اندرويد

هل سمعت عن مصطلح شبكة Metered قبل اليوم؟ بالطبع سنتناول معنى الشبكة الـMetered في المقال ان لم تسمع بهذا المصطلح من قبل، لكن لنقل في المقدمة ان الشبكة ان تم التعامل معها بهذا الشكل سيساعدك ذلك على توفير جزء من استهلاك هاتفك للإنترنت، فمن المهم ان كنت تستعمل شبكة واي فاي خاصة بالعمل او حتى Mobile Hotspot من صديق لك ان تقلل من استهلاكك من الإنترنت على هذه الشبكة لأنها ببساطة ليست شبكتك الخاصة تستهلك منها كما تحب، في هذا المقال سنعرفك ماذا نقصد بشبكة Metered وكيف تسجل شبكة الواي فاي التي تتصل بها كواحدة على هواتف اندرويد، ملاحظة صغيرة فقط ان الشرح الذي سيتم فهو يتم على هاتف سامسونج بالتالي قد تختلف المسمات قليلًا عن ما تراه على هاتفك او قد تختلف خطوة او 2.

معنى شبكة Metered

عندما تتصل بشبكة واي فاي لها حد في الإستخدام مثل الـMobile Hotspot على سبيل المثال يجب ان تكون حريصًا في استخدامك للإنترنت، لنقل ان لديك حد 2GB في اليوم، هذا الحد قليل نوعًا ما ان كنت تريد القيام بعملية تحديث لتطبيقاتك او تحديث للهاتف نفسه، الشبكة المحدودة هذه تسمى بشبكة Metered ويكون الهاتف حذرًا في التعامل معها فلا يقوم بتحديث التطبيقات بشكل تلقائي ولا يقوم بتحديث الهاتف بشكل تلقائي فيقلل من استعمال الهاتف للإنترنت من هذه الشبكة، يمكنك ضبط أي شبكة لهذا الوضع بسهولة على هاتفك من الخطوات التالية

تسجيل الشبكة كشبكة Metered

افتح تطبيق الإعدادات

اختر Connections (في بعض الهواتف سيحمل اسم Wi-fi)

اضغط على Wifi

بالطبع يجب ان يكون هاتفك متصلًا بهذه الشبكة التي تريد تحويلها لشبكة مترية

اضغط على زر الترس بجانب اسم الشبكة

اضغط على View More

في خيار Metered Network حدد خيار Treat As metered

لماذا نلجأ لهذا الأمر؟

نلجأ لهذا الأمر عندما تكون شبكة الواي فاي محكومة بعض الشيء بسعة تحميل ثابتة فتحتاج الى ان تقلل من استهلاكك للشبكة وتحاول الحفاظ على استهلاك الإنترنت في الشبكة أكبر ما يمكن، انت مثلًا تريد ان تقوم بتحميل تحديث حجمه على سبيل المثال 2GB من باقة الإنترنت الخاصة بصديقك، ستحب ان تقتصد بعض الشيء في سعات التحميل الخاصة بك، فأن تمنع الهاتف من التحميلات التلقائية أسهل بكثير من ان توقف انت التحميلات بنفسك.

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