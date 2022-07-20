شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل فى بلايستيشن بعد ساعات من إطلاق لعبة Stray والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت شبكة PlayStation بعض المشكلات الثلاثاء الماضى، حيث صرحت صفحة حالة بلايستيشن الخاصة بشركة سونى أن أشياء مثل تشغيل الألعاب وشراء الألعاب وتنزيلها وتصفحها وتسجيل الدخول إلى حسابك قد تكون تأثرت.

ظهرت المشكلات بعد ساعات قليلة فقط من إصدار Stray ، لعبة المغامرات المستقبلية التي تقوم ببطولتها قطة. لم تقدم Sony سببًا محددًا لسبب وجود مشاكل وفقا لموقع ذا فيرج التقني.

ليس من الواضح مدى انتشار هذه القضايا. يبدو أن الأمور تعمل بشكل جيد على PS5 الخاص بي ، على الرغم من رؤية الكثير من الأشخاص يبلغون عن مشكلات على Twitter ، وكان هناك ارتفاع في تقارير المستخدمين عن مشاكل في Downdetector إلا أن سونى لم تكشف عن تفاصيل العطل.