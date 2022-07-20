شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الدنمارك تحظر Gmail وGoogle Drive وخدمات Google الأخرى في المدارس.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت الدنمارك استخدام خدمات Google Workspace وأجهزة Chromebook في المدارس في Helsingør بعد أن قالت وكالة حماية البيانات Datatilsynet التابعة لها في حكمها أن معالجة البيانات التي تشمل الطلاب الذين يستخدمون هذه الخدمات "لا تفي بمتطلبات" لوائح خصوصية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقرير TechCrunch.

وتشمل خدمات مساحة العمل المحظورة Gmail ومحرّر مستندات Google والتقويم و Google Drive، ووفقًا لـ Datatilsynet ، تسمح أحكام وشروط Google بنقل البيانات إلى بلدان أخرى لأغراض الدعم ، حتى عندما يتم تخزينها في أحد مراكز بيانات Google في الاتحاد الأوروبي.

وبدأ الفحص العام الماضي في بلدية هلسنغور حيث تم طلب إجراء تقييم للمخاطر حول معالجة البيانات الشخصية بواسطة Google بعد أن أبلغت Helsingør عن "خرق لأمن البيانات الشخصية" في عام 2020 ، كما يقول التقرير، وعلى الرغم من أن الحظر قد تم فرضه فقط في المدارس في Helsingør في الوقت الحالي ، فقد "ينطبق على الأرجح على البلديات الأخرى" التي تستخدم Google Chromebooks و Workspace.

وفي بيان تم تقديمه إلى TechCrunch، قال متحدث باسم Google: "نحن نعلم أن الطلاب والمدارس يتوقعون أن تكون التكنولوجيا التي يستخدمونها متوافقة مع القانون ومسؤولة وآمنة، لهذا السبب، استثمرت Google لسنوات في أفضل ممارسات الخصوصية والتقييمات الدقيقة للمخاطر، وجعلت وثائقنا متاحة على نطاق واسع حتى يتمكن أي شخص من معرفة كيف نساعد المؤسسات على الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR).

المدارس تمتلك بياناتها الخاصة. نحن نعالج بياناتهم فقط وفقًا لعقودنا معهم. في Workspace for Education ، لا تُستخدم بيانات الطلاب مطلقًا للإعلان أو لأغراض تجارية أخرى، قامت المنظمات المستقلة بتدقيق خدماتنا ، ونُبقي ممارساتنا قيد المراجعة المستمرة للحفاظ على أعلى معايير السلامة والامتثال الممكنة ".