تسريب صور Galaxy Z Flip 4 و Galaxy Z Fold 4 والتصميم النهائي

ننتظر اطلاق Galaxy Z Flip 4 و Galaxy Z Fold 4 في وقت قريب خلال الأشهر القادمة ستطلق سامسونج أجهزتها الرائدة القابلة للطي الجديدة، هاتفان سيحملان تطورات عن العام الماضي لكن لا نتوقع تطورات كبيرة هذا العام، بالطبع كعادة كل أجهزة سامسونج تسربت صور للجهازين توضح التصميم النهائي للجهازين، وكيف أنهما يشبهان تصميمات العام الماضي للأجهزة، تعالى نستعرض الصور ونتحدث عنها قليلًا.

تسريب صور Galaxy Z Flip 4 و Galaxy Z Fold 4

نشر المسرب Evan Blass صورًا لواجهة الهواتف الجديدة توضح الشاشة القابلة للطي في الهواتف الجديدة، في تصميم الفليب نجد ان الشاشة لم تتغير كثيرًا لازال هناك كاميرا أمامية وحيدة بتصميم Punchhole في أعلى منتصف الشاشة مع مستشعر بصمة جانبي أيضًا، الألوان المتوقع ستكون اللون الرمادي والبنفسجي والذهبي والأزرق الفاتح كما نرى من الصور، بالنسبة للفولد فأيضًا لم يتغير تصميمه عن العام الماضي لكن الهاتف يبدو أقصر بعض الشيء حيث تشير التسريبات نية سامسونج ان تقصر من طول الهاتف لتغيير نسبة الأبعاد، بالطبع ستأتي الشاشة الداخلية بكاميرا مدمجة أسفل الشاشة كما كان العام الماضي، بالنسبة للألوان فمتوقع ان يأتي باللون الأسود والرمادي او الأخضر ولون بيج.

من ناحية المواصفات فقد تكون التحديثات في هذه الهواتف بسيطة بعض الشيء بمعالج جديد وبطاريات مختلفة نتمنى ان تكون أكبر في الحجم ولكن كاميرات الفولد قد تتحسن عن العام الماضي حيث سيحمل تركيبة كاميرات جديدة بدقة 50MP للكاميرا الأساسية مع تحسين مستشعرات الـUltrawide والـTelephoto، جدير بالذكر ان كاميرات الـFold 3 لازالت نفس كاميرات الـGalaxy S10 القديم، مع احتمالية قدوم الهواتف بمفصلة جديدة تسمح للشاشة بالإنثناء بشكل أفضل مع القضاء على التجعيد الذي يظهر في منتصف الشاشة ونتمنى ان يقضي هذا على الفراغ الموجود بين نصفي الهاتف ليحمي الشاشة بشكل أفضل.

ميعاد إطلاق الهواتف والسعر المتوقع

يُتوقع اطلاق هذه الهواتف في العاشر من شهر أغسطس القادم بشكل رسمي، في مؤتمر Galaxy Unpacked 2022 الثاني لهذا العام، يُتوقع ان يتم اطلاق ساعة سامسونج الذكية الجديدة Galaxy Watch 5 في نفس المؤتمر، بالنسبة للأسعار فالأسعار المتوقعة لن تختلف كثيرًا عن الأسعار العالمية للعام السابق ليكون الـFlip في نطاق سعر 1100 دولار، الـFold 4 سيكون أغلى بعض الشيء بسعر 1800 دولار مثلًا، كلها أقل من شهر وسنعرف كل شيء عن هذه الهواتف فماذا تتوقع؟

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