شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جدل بشان قيمة تلسكوب جيمس ويب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة وجيزة من مشاركة ناسا للصور الأولى المذهلة التي التقطتها الوكالة الجديدة والقوية تلسكوب جيمس ويب الفضائى، سأل استطلاع رأي جديد عبر الإنترنت الأمريكيين: هل كان المرصد الذي يقارب 10مليارات دولار استثمارًا جيدًا؟.

وأصدرت شركة التسويق وتحليلات البيانات YouGov استطلاعًا عبر الإنترنت شمل 1000 أمريكي، وسألتهم عن رأيهم العام في وكالة ناسا وما إذا كانت برامج الفضاء المختلفة استثمارات جيدة أم لا.

وما يقرب من 70% ممن شملهم الاستطلاع لديهم رأي إيجابي بشأن وكالة ناسا، واعتقد 60 في المائة أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أو JWST ، كان يستحق ذلك.

تشير YouGov إلى أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه بين 14 يوليو و18 يوليو، بعد أن أصدرت وكالة ناسا أول صور JWST المبهرة للمجرات والسدم المتلألئة في 12 يوليو، وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.

يبدو أن هذه الصور كانت كافية لإبراز بعض الدراما السابقة لـ JWST، قد يكون التلسكوب في الفضاء ويعمل الآن، لكنها كانت رحلة طويلة ومرهقة للوصول إلى تلك النقطة، قبل إطلاقه تميز تطوير JWST بتأخيرات كبيرة وتجاوزات في الميزانية.

في الأصل كانت وكالة ناسا ومخططو البعثات يأملون في إطلاق التلسكوب في وقت ما بين عامي 2007 و 2011 بتكلفة منخفضة نسبيًا تتراوح من 1 إلى 3.5 مليار دولار، لكن التلسكوب مر بمجموعة مذهلة من الزلات والحوادث، بحلول الوقت الذي تم فيه إطلاق JWST أخيرًا في يوم عيد الميلاد عام 2021، بلغ إجمالي تكلفته على مدى الحياة 9.7 مليار دولار.

لكي نكون منصفين، فإن السعر الذي يقارب 10 مليارات دولار لـ JWST هو التكلفة الدائمة لناسا، لذلك يشمل ذلك الجزء الأكبر من تطويرها منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى السنوات الخمس الأولى من عملياتها ، وفقًا لجمعية الكواكب.

وتشير جمعية الكواكب أيضًا إلى أن إجمالي تكاليف JWST تمثل 0.0095% من إجمالي الإنفاق الأمريكي بين عامي 2003 و 2026.