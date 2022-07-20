شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض مشتركى نتفليكس فى الولايات المتحدة وكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أبلغت نتفليكس عن خسارة المشتركين لأول مرة منذ أكثر من عقد من الربع الأخير، كشف تقرير أرباح الشركة للربع الثاني عن انخفاض عدد المشتركين في جميع أنحاء العالم بمقدار مليون مشترك، بما في ذلك انخفاض قدره 1.28 مليون مشترك في الولايات المتحدة وكندا وحدهما بين نهاية مارس و نهاية يونيو.

وفقا لموقع ذا فيرج، فإنها تعد أفضل من توقعات الشركة بخسارة مليوني مشترك في جميع أنحاء العالم، لكن النقص في عدد المشتركين في الولايات المتحدة وكندا هو ضعف الانخفاض الذي بلغ 600 ألف مشترك في الربع الأول.

وذكرت Netflix أن لديها 73.28 مليون مشترك مدفوع في الولايات المتحدة وكندا و 220.67 مليون في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا بعد ما يقرب من أسبوع من إعلان Netflix عن شراكة مع مايكروسوفت على فئة أرخص مدعومة بالإعلانات والتي تتوقع إطلاقها بحلول أوائل العام المقبل.

وأكدت نتفليكس في الرسالة أن خططها الحالية ستظل خالية من الإعلانات.

يظل التنفيذيون في Netflix متفائلين بشأن احتمالية وجود طبقة مدعومة بالإعلانات، مشيرين إلى أنه "على المدى الطويل، نعتقد أن الإعلان يمكن أن يتيح عضوية متزايدة بشكل كبير (من خلال أسعار منخفضة) ونمو الأرباح (من خلال عائدات الإعلانات).