شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل" توافق على دفع 50 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة "أبل" على دفع 50 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية تتهم الشركة بأنها كانت على علم بعيوب لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر المحمول "ماك بوك".

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني، أن لوحات المفاتيح، المسماة بلوحات "الفراشة"، تم تقديمها على أجهزة "ماك بوك" المنتجة عام 2015، وعانى مستخدموها من سهولة توقفها عن الاستجابة تمامًا وتعطلها بسبب الغبار أو الأتربة، مشيرا إلى أن الشركة لم تستطع أن تتلافى هذه العيوب في النسخ الأحدث من لوحة المفاتيح إلى أن تخلت عنها عام 2020.

وذكر الموقع التقني أن التسوية المقترحة لا تزال تتطلب موافقة القاضي الذي ينظر الدعوى.