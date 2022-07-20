علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: "نيتفليكس" تخسر نحو مليون مشترك خلال الربع الثانى من 2022

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة "نيتفليكس" أن عدد المشتركين بها وصل إلى 220.67 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري (مارس – يونيو)، ما يعني أنها خسرت 970 ألف مشترك خلال الفترة نفسها.

وأوضح موقع "تيك كرانش" التقني أن هذا النقص في عدد المشتركين هو الأكبر في تاريخ المنصة الذي يتم تسجيله خلال 3 أشهر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التقديرات السابقة لـ"نيتفليكس" كانت تتوقع خسارة 2 مليون مشترك خلال الفترة المذكورة.

وذكرت المنصة أنها تتوقع زيادة الاشتراكات بواقع مليون مشترك جديد خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو- سبتمبر).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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