شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "نيتفليكس" تخسر نحو مليون مشترك خلال الربع الثانى من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة "نيتفليكس" أن عدد المشتركين بها وصل إلى 220.67 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري (مارس – يونيو)، ما يعني أنها خسرت 970 ألف مشترك خلال الفترة نفسها.

وأوضح موقع "تيك كرانش" التقني أن هذا النقص في عدد المشتركين هو الأكبر في تاريخ المنصة الذي يتم تسجيله خلال 3 أشهر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التقديرات السابقة لـ"نيتفليكس" كانت تتوقع خسارة 2 مليون مشترك خلال الفترة المذكورة.

وذكرت المنصة أنها تتوقع زيادة الاشتراكات بواقع مليون مشترك جديد خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو- سبتمبر).