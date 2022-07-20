شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق تطبيقا شبيها بـ"فيس بوك" داخل Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت مايكروسوفت، قبل 10 سنوات، عملية شراء Yammer بقيمة 1.2 مليار دولار، وهي منصة شبكات اجتماعية تركز على المؤسسات، على الرغم من الإصلاح الشامل لـ Yammer في عام 2019، فقد ركزت مايكروسوفت بشكل متزايد على Teams ومنصة Viva الجديدة الخاصة بها كمراكز اتصال في أماكن العمل.

وتطلق مايكروسوفت حاليا Viva Engage ، وهو تطبيق جديد يشبه فيسبوك داخل Teams يشجع التواصل الاجتماعي في العمل.

ويعتمد Viva Engage على بعض نقاط القوة في Yammer، ويعزز المجتمعات الرقمية والمحادثات والتعبير عن الذات في مكان العمل. بينما يبدو Yammer في الغالب امتدادًا لـ SharePoint وOffice، يبدو Viva Engage وكأنه نسخة متماثلة من فيس بوك. يتضمن قسمًا للقصص، وهو عبارة عن موجز أخبار Facebook الخاص بك، ويضم منشورات محادثة ومقاطع فيديو وصور والمزيد. ويشبه فيس بوك تمامًا، ومن الواضح أنه مصمم ليشعر بالتشابه، لذا سيستخدمه الموظفون لمشاركة الأخبار أو حتى الاهتمامات الشخصية وفقا لموقع ذا فيرج التقني.

وتحاول مايكروسوفت بناء شيء مشابه لعقد من الزمن، من خلال استثمار Yammer الأولي في الشبكات الاجتماعية التي تركز على المؤسسات، مما يمهد الطريق للمجتمعات داخل المؤسسات التي تعتمد على Office.

وعلى هذا النحو، تم وضع Microsoft Teams بشكل متزايد كمركز للعمل والاتصالات في مايكروسوفت، وقد أدى وباء كورونا بالتأكيد إلى تسريع انتقال الشركات إلى العمل المختلط والحاجة إلى تطبيقات مثل مايكروسوفت Teams وزووم وSlack. وأصبحت الفرق هي النقطة الطبيعية حيث يتواصل الموظفون ويتشاركون مع العديد من الشركات وأصبحت بشكل متزايد شكلها الخاص من الشبكات الاجتماعية للعديد من الموظفين الذين يديرون قنوات Teams.

وستتضمن Viva Engage أيضًا Stories ، نفس القصص التي تجدها على سناب شات وإنستجرام والميزة التي تخلى عنها LinkedIn المملوك لشركة مايكروغ العام الماضي. ستسمح القصص داخل Microsoft Teams و Viva Engage للموظفين بالمشاركة تمامًا كما يفعلون على إنستجرام ، لذلك إذا كنت ترغب بشدة في مشاركة صور عطلتك مع زملائك في العمل، فلن تضطر بعد الآن إلى متابعة بعضكما البعض على إنستجرام أو إغلاق Outlook لبعضكما البعض البريد الوارد.

وتقدم Viva Engage طريقة أخرى لإنشاء مجتمع داخل مؤسسة، ويمكن أن يؤدي تكامل Teams من Microsoft والتركيز على الشبكات الاجتماعية الشبيهة بالمستهلكين إلى جعلها أكثر نجاحًا مما حاولت في الماضي. من الصعب ألا نتخيل أن Viva Engage تم إنشاؤه مع وضع Facebook Workplace في الاعتبار، أو Workplace من Meta ، حيث أصبح يحمل العلامة التجارية. كانت Microsoft حذرة بشكل متزايد من دفع Meta إلى المؤسسة.