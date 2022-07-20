شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام التسميات التوضيحية التلقائية للتغريدات الصوتية على Twitter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد التغريدات الصوتية هي إحدى ميزات تويتر لنظام iOS التي تتيح للمستخدمين نشر التغريدات بمرفقات صوتية قابلة للتشغيل، وسيتضمن مرفق الصوت الخاص بك صورة ملفك الشخصي الحالية كصورة ثابتة ولن يتم تحديثها إذا قمت بتغييرها، وللسماح للمستخدمين بمواصلة الاستماع أثناء تنقلهم عبر Twitter، وعند النقر فوق تشغيل سيتم تصغيره تلقائيًا في قفص الاتهام الصوتي أسفل الشاشة، كما يمكنك أيضًا تمكين التسميات التوضيحية التلقائية لتغريداتك الصوتية، وإليك كيفية القيام بذلك.

1. انتقل إلى التغريدة الصوتية التي تريد تمكين التسميات التوضيحية لها.

2. لإيقاف التشغيل مؤقتًا واستئنافه، انقر فوق الصورة المصغرة للتغريدة الصوتية.

3. سيتم إنشاء التسميات التوضيحية وعرضها تلقائيًا إذا قمت بتسجيل تغريدة صوتية.

4. انقر فوق الزر CC في الجزء العلوي الأيمن من نافذة التغريدات الصوتية للوصول إلى التسميات التوضيحية عبر الإنترنت.

5. ستعرض الصورة المصغرة للتغريدة الصوتية نسخة من التغريدة الصوتية.

ميزة التغريدات الصوتية متاحة حاليًا لمستخدمي iOS فقط ولم يتم تمكينها لمستخدمي Android والويب حتى الآن، ومع ذلك فإن التغريدات الصوتية والتعليقات التوضيحية لمستخدمي iOS ستكون مرئية لجميع المستخدمين، بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إنشاء التسميات التوضيحية تلقائيًا في بعض اللغات المدعومة فقط، وهي الإنجليزية واليابانية والإسبانية والبرتغالية والتركية والعربية والهندية والفرنسية والإندونيسية والكورية والإيطالية هي من بين اللغات المدعومة حاليًا.