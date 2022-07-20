شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب تستعد لطرح نسخة الويب من Snapchat.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Snap إنها تستعد لطرح نسخة الويب من تطبيق الرسائل المصورة Snapchat الخاص بها، مما يسمح للمستخدمين بالدردشة والتقاط ومكالمات الفيديو من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وقالت الشركة إن الميزة ستكون حصرية لمشتركي Snapchat + ابتداءً من 18 يوليو وستبدأ بالمشتركين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وأضافت الشركة أن Snapchat للويب سيشمل ميزات مثل ردود الفعل على الدردشة والرد على الدردشة، إلى جانب Lenses، والتي سيتم طرحها قريبًا، وأطلقت Snap الشهر الماضي Snapchat +، نسخة مدفوعة من تطبيق Snapchat ، في الولايات المتحدة بسعر 3.99 دولار شهريًا وعدد قليل من الأسواق الأخرى ، في خطوة كبيرة بعيدًا عن نموذج الإيرادات الذي يعتمد في الغالب على الإعلانات.

وتتعرض شركات وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط، حيث خفضت الشركات ميزانياتها الإعلانية استجابة لارتفاع التكاليف وضعف الإنفاق الاستهلاكي. قالت Snap في مايو إنها ستفشل في تحقيق أهداف الإيرادات والأرباح للربع الثاني وسيتعين عليها إبطاء التوظيف وخفض الإنفاق، وتراجعت أسهم الشركة بنحو 71٪ هذا العام.