شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب تستعد لطرح نسخة الويب من Snapchat.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الشركة أن Snapchat للويب سيشمل ميزات مثل ردود الفعل على الدردشة والرد على الدردشة، إلى جانب Lenses، والتي سيتم طرحها قريبًا، وأطلقت Snap الشهر الماضي Snapchat +، نسخة مدفوعة من تطبيق Snapchat ، في الولايات المتحدة بسعر 3.99 دولار شهريًا وعدد قليل من الأسواق الأخرى ، في خطوة كبيرة بعيدًا عن نموذج الإيرادات الذي يعتمد في الغالب على الإعلانات.
وتتعرض شركات وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط، حيث خفضت الشركات ميزانياتها الإعلانية استجابة لارتفاع التكاليف وضعف الإنفاق الاستهلاكي. قالت Snap في مايو إنها ستفشل في تحقيق أهداف الإيرادات والأرباح للربع الثاني وسيتعين عليها إبطاء التوظيف وخفض الإنفاق، وتراجعت أسهم الشركة بنحو 71٪ هذا العام.