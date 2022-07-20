شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس تسلا: مبيعات الشركة تشهد نموا كبيرا فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال روبين دينهولم، رئيس شركة Tesla، إن مبيعات السيارات الكهربائية (EV) تنتعش بسرعة من قاعدة منخفضة في أستراليا، ومن المقرر أن تلحق بمبيعات بطارياتها المنزلية Powerwall في البلاد، وقال دينهولم في قمة الطاقة النظيفة الأسترالية في سيدني: "لدينا الآن أكثر من 26500 تسلا على الطرق الأسترالية، والزخم موجود".

وقال: "أنا شخصياً لن أتفاجأ إذا ضاعفنا هذا الرقم بحلول نهاية العام"، وتشكل أستراليا حوالي 1٪ من سيارات Tesla EV على الطريق، والتي بلغ مجموعها 2.5 مليون على مستوى العالم في نهاية الربع الأول من عام 2022، وتشكل السيارات الكهربائية 2٪ فقط من مبيعات السيارات الجديدة في أستراليا.

وقال دينهولم: "أستراليا في وضع فريد للغاية من منظور الطاقة، حيث إن لدينا عددًا أكبر من الجدران الكهربية المثبتة في أستراليا أكثر من وجود Teslas على الطريق"، وتحظى البطاريات المنزلية بشعبية في أستراليا لتتماشى مع الطاقة الشمسية على الأسطح ، في بلد يتمتع بأعلى معدل امتصاص للفرد من الطاقة الشمسية على الأسطح على مستوى العالم.

وقال دينهولم إن أكبر عقبة أمام زيادة سرعة استيعاب المركبات الكهربائية هي الافتقار إلى محطات الشحن السريع، ولتسريع نشر محطات الشحن السريع، يجب إضافة المحولات إلى الشبكة، وهي عملية قالت إنها كانت بطيئة جدًا في أستراليا مقارنة ببقية المنطقة، وقال دينهولم: "يجب طرح أجهزة الشحن هذه دون تأخير. هذه هي القطعة المفقودة للتبني الشامل للمركبات الكهربائية".

وحثت حكومة حزب العمال الجديدة على وضع معايير انبعاثات وقود المركبات لتشجيع استيعاب المركبات الكهربائية وتحفيز الترقيات على الشبكة الحاسمة لمحطات الشحن وتخزين الطاقة على نطاق المرافق، كما كررت دعواتها لأستراليا لبذل المزيد لبناء قدرة تكرير مواد البطاريات. مصدر Tesla ثلاثة أرباع الليثيوم الذي تحتاجه لبطارياتها من أستراليا ، لكن البلاد لا تمتلك أي قدرة تكرير للمواد ذات القيمة الأعلى التي تدخل في البطاريات، وقال دينهولم: "هذه الصناعة بأكملها بحاجة إلى التوسع بوتيرة سريعة".