شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Slack تستعد لرفع أسعار مستخدمى اشتراك Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Slack إنها ستزيد أسعار منصتها، وهي أول زيادة في أسعار تطبيق المراسلة في مكان العمل منذ إطلاقه عام 2014، حيث تسعى الشركة إلى زيادة الاستثمار في الابتكار.

وقالت الشركة في مدونة إن تغيير التسعير سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر، وسيؤثر فقط على المستخدمين المشتركين في اشتراك Slack's Pro، وستزيد اشتراكات Pro الشهرية من 8 دولارات إلى 8.75 دولارًا أمريكيًا وستزيد اشتراكات Pro السنوية إلى 7.25 دولارًا أمريكيًا في الشهر من 6.67 دولارًا أمريكيًا ، وفقًا للشركة.

وقالت Slack، التى تسمح للأفراد بإنشاء محادثات جماعية أثناء التنقل، إنها ستعمل أيضًا على تحديث خطة الاشتراك المجاني لتسهيل تجربة المستخدمين لميزات جديدة، بما في ذلك المقاطع ، والتي تسمح لأي شخص بإرسال الصوت والفيديو ومشاركة الشاشة، الرسائل في الرسائل المباشرة والقناة.

وأصبح Slack، المملوك لشركة Salesforce، أداة مراسلة شائعة في مكان العمل عبر الإنترنت تستخدمها العديد من الشركات.