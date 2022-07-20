شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تبطئ التوظيف وتخفض الإنفاق خلال عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ التباطؤ الاقتصادي العالمي في الانتشار، وأصبح التأثير واضحًا في صناعة التكنولوجيا، وفي وقت سابق من هذا الشهر كشفت شركة مايكروسوفت أنها تخطط لإلغاء 1٪ من الوظائف لأول مرة منذ خمس سنوات، حتى Meta - الشركة الأم لـ Facebook ألغت بعض الوظائف التعاقدية، والآن يكشف تقرير صادر عن بلومبرج أن أبل تخطط أيضًا لإبطاء التوظيف وخفض الإنفاق في عام 2023.

ويقول التقرير إن شركة أبل تريد أن تكون أكثر حرصًا لأن هذه الأوقات غير مؤكدة، ومع ذلك فإن التباطؤ في التوظيف ليس سياسة على مستوى الشركة وفقًا للتقرير، ولن تؤثر التغييرات المقترحة على جميع الفرق ولكن يتم إجراؤها "للتعامل مع الانكماش الاقتصادي"، وليس من الواضح ما هي الفرق التي ستتأثر بهذه الخطوة، لكن يُقال أنه سيحدث في عام 2023 وليس السنة المالية الحالية.

هل ستؤثر هذه الخطوة المبلغ عنها على إطلاق المنتج؟ لا، وفقًا لتقرير بلومبيرج، تخطط شركة أبل للحصول على "جدول زمني صارم لإطلاق المنتج" في عام 2023، وانتشرت الشائعات حول إطلاق شركة أبل لسماعة الواقع المختلط ، والتي ستكون أول فئة جديدة كبيرة لها منذ ثماني سنوات، بصرف النظر عن ذلك ، ورد أن شركة Apple لديها خطط كبيرة لأجهزة كمبيوتر Mac أيضًا، وكشف Mark Gurman من Bloomberg أنه من المتوقع وصول طرازين جديدين من MacBook Pro - مدعومين بمعالج M2 - في عام 2022.

ويبدو أيضًا أن جدول إطلاق iPhone 14 يسير على الطريق الصحيح على الرغم من مشكلات سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أنه في سبتمبر 2022 ، ستطلق Apple أربعة أجهزة iPhone جديدة، ويشاع أيضًا أنه للمرة الأولى قد تطلق Apple ما يصل إلى ثلاث ساعات ذكية جديدة.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر حددت Apple مكالمة أرباح ربع سنوية. على الرغم من أن الشركة لا تقدم الكثير من المعلومات، إلا أنه يمكننا أن نتوقع معرفة المزيد حول أداء Apple وما هي التوقعات للأرباع القليلة القادمة.