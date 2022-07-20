شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا غرمت روسيا شركة جوجل 390 مليون دولار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن محكمة روسية فرضت غرامة قدرها 21.8 مليار روبل (387 مليون دولار) على شركة جوجل التي تدير شركة ألفابت، بسبب الإخفاق المتكرر في إزالة محتوى تعتبره موسكو غير قانونى.

ولطالما اعترضت روسيا على توزيع منصات التكنولوجيا الأجنبية للمحتوى الذي يخالف قيودها، لكن ما كان نزاعًا محتدمًا اندلع في معركة كاملة منذ أن جمعت موسكو قواتها المسلحة قبل إرسالها إلى أوكرانيا في فبراير، وفي أواخر العام الماضي ، تم تغريم Google 7.2 مليار روبل لفشلها في إزالة المحتوى أو حظره.

وتم الاستيلاء على الحساب المصرفي لوحدتها الروسية، مما دفع الشركة الفرعية إلى رفع دعوى الإفلاس وجعل من المستحيل دفع رواتب الموظفين والبائعين، إلا أن جوجل، التي قد تستأنف الحكم، لم ترد على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

وقالت منظمة الاتصالات Roskomnadzor في يونيو إن منصة الفيديو على YouTube التابعة لشركة Alphabet تنشر معلومات كاذبة عن النزاع في أوكرانيا عن عمد، وسمحت بمحتوى يروج لآراء متطرفة ودعوات للأطفال للمشاركة في احتجاجات غير مصرح بها، وقالت روسكومنادزور إن "موقع استضافة الفيديو يوتيوب يروج عمدا لنشر معلومات مضللة حول تقدم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ، مما يسيء إلى مصداقية القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

وتقول روسيا إنها تنفذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع فتيل تهديد لأمنها وحماية المتحدثين بالروسية من الاضطهاد، وترفض أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون مثل هذه المزاعم باعتبارها ذرائع لا أساس لها للاستيلاء على الأراضي بشكل غير قانوني.