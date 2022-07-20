شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تفتح تحقيقا فى حادث تصادم سيارة تسلا أدى إلى مقتل سائق دراجة نارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقًا آخر في حادث سيارة تسلا، الذي أسفر عن مقتل سائق دراجة نارية في كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفاد موقع TechCrunch بأن أحدث تحقيق يهدف إلى معرفة ما إذا كان نظام Autopilot المتقدم لمساعدة السائق في سيارة Tesla Model Y 2021 قيد الاستخدام وقت وقوع الحادث المميت، وفي وقت سابق من هذا الشهر، فتحت الوكالة الأمريكية تحقيقًا في أحد هذه الحوادث القاتلة التي قُتل فيها أحد المشاة وشاركت في 2018 Tesla Model 3 في كاليفورنيا.

كما تحقق NHTSA في حادث آخر مميت في حادث تسلا في فلوريدا أسفر عن مقتل سائق تسلا يبلغ من العمر 66 عامًا وراكب يبلغ من العمر 67 عامًا، وفي مايو بدأت الوكالة التحقيق في حادث تحطم طائرة 2022 Tesla Model S أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ويخضع نظام مساعدة السائق المتقدم في تسلا، والمعروف باسم الطيار الآلي، لمزيد من التدقيق من قبل الوكالة الفيدرالية، وفي الشهر الماضي قامت NHTSA "بترقية" تحقيقها في الطيار الآلي في Tesla بعد اكتشاف حوادث جديدة من اصطدام المركبات الكهربائية بمركبات المستجيب الأول المتوقفة.

وقالت الوكالة في إشعار إنها توسع تقييمها الأولي لأنظمة الطيار الآلي تسلا لتحليل هندسي، وأفاد تقرير حديث بأن NHTSA قد ربطت 392 حادثًا بأنظمة القيادة الذاتية وأنظمة مساعدة السائق في 10 أشهر وأن حوالي 70٪ منها كانت من سيارات Tesla المملوكة لشركة Elon Musk.

وذكر التقرير أنه من بين 392 حادثًا ، كان هناك 273 سيارة تسلا تستخدم الطيار الآلي أو النسخة التجريبية للقيادة الذاتية الكاملة (FSD).

ويركز برنامج تحقيقات التصادم الخاص (SCI) التابع لـ NHTSA على الحالات المفيدة لفحص ظروف التصادم الخاصة أو النتائج من منظور هندسي.