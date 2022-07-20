شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة بريطانية تلغى صفقة استحواذ ميتا على Giphy.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا إنها ستجرى مراجعة أخرى لاستحواذ Meta مالك Facebook على Giphy بعد أن ألغت محكمة قرارها الأصلي بمنعه.

وأمرت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) العام الماضي شركة Meta ببيع منصة الصور المتحركة Giphy، التي حصلت عليها مقابل 400 مليون دولار، بسبب مخاوفها من احتمال خسارة منافس في مجال الإعلان والتأثير المحتمل على منافسيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الشهر الماضي فازت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جزئيًا باستئناف ضد المنظم، عندما قالت محكمة استئناف المنافسة البريطانية (CAT) إن هيئة أسواق المال فشلت في التشاور بشكل صحيح وحذفت بشكل خاطئ أجزاء من قرارها.

وقالت لجنة مناهضة التعذيب إنها ألغت حكم المنظم وأحالت الأمر مرة أخرى لقرار جديد، ورداً على ذلك قالت هيئة أسواق المال إن المحكمة أيدت نهجها في مراجعة الاندماجات التي قد تضر بالابتكار، لكنها وافقت على إعادة النظر في قرارها، وقالت: "سنبدأ مراجعتنا قريبا".