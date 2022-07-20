حل مشكلة استهلاك Edge للبطارية بشكل كبير على ويندوز 11

- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
Microsoft Edge على ويندوز 11 يعاني من مشكلة في استهلاكه للبطارية، الكثير من المستخدمين اشتكوا من استهلاك المتصفح للبطارية بشكل مرتفع، هناك أسباب عديدة لهذه المشكلة وتفاسير كثيرة لهذه المشكلة، لذلك سنحاول في هذا المقال حل مشكلة استهلاك البطارية المرتفع من متصفح Edge، سنجرب مجموعة من الحلول بالتأكيد واحدة منهم ستصيب وسنستطيع حل المشكلة لك، فتابع معنا المقال.
جدول المحتويات
تفعيل وضع الكفاءة Efficiency Mode
وضع الكفاءة او الـEfficiency Mode هو وضع على مايكروسوفت ايدج يساعدك في التحكم في بطارية اللابتوب الخاص بك، ذلك عن طريق تقليل استهلاك المتصفح للمعالج بتحجيم وتعديل استهلاك بعض التباويب للمتصفح، و وضع التباويب غير النشطة في وضع النوم، من الجيد ان ايدج يقوم بتفعيل هذا الوضع بشكل تلقائي عندما تصبح بطارية اللابتوب ضعيفة، لكن يمكنك ضبط Edge لتشغيل هذا الوضع بشكل دائم عن طريق خطوات بسيطة
الخطوات
- افتح متصفح مايكروسوفت ايدج ومن القائمة اختر Settings
- اختر System and performance من اليسار
- بجانب خيار Turn on efficiency mode اختر Always
- جرب استعمال المتصفح مجددًا وراقب استهلاك البطارية ان كان جيدًا
ايقاف Hardware Acceleration
ايقاف Hardware Acceleration أحد حلول هذه المشكلة، لأن هذه الخاصية تجعل Edge يقوم باختيار بعض المهام وتوظيفها على الـGPU بدلًا من الـCPU ذلك لتحسين التجربة البصرية، لكن هذا يسمح لـEdge بإستهلاك نسبة أكبر من عمر البطارية، لتفادي هذه المشكلة يجب عليك ايقاف ميزة الـHardware Acceleration.
الخطوات
- افتح اعدادات Microsoft Edge
- من اليسار اختر System and Performance
- قم بإزالة اختيار Use Hardware acceleration
فعل التبويبات النائمة
ان كنت من المستخدمين الذين يتركون عددًا كبيرًا من التبويبات المفتوحة بدون ان تغلق أيًا منهم فتوقع ان تستهلك هذه التباويب نسبة ليست بالضئيلة من عمر بطاريتك، لكن يمكنك تفعيل ميزة Sleeping Tabs او التباويب النائمة، هي تقوم بوضع كل التبويبات الغير مستعملة في وضع النوم، تقوم بإطفاء استهلاك هذه التباويب من البطارية.
الخطوات
- افتح Microsoft Edge وادخل اعداداته
- من اليسار اختر System and Performance
- فعل خيار Save resources with sleeping tabs
- يمكنك تحديد المدة الزمنية التي تريد للتبويب ان يدخل لوضع النوم بعدها عن طريق خيار Put inactive tabs to sleep after specified amount of time
الغاء المهام في الخلفية على مايكروسوفت ايدج
مايكروسوفت ايدج يسمح للعديد من الخدمات والإضافات بالعمل في الخلفية حتى بعدما تقوم بإغلاق المتصفح، لذلك ايدج يستعمل موارد الجهاز حتى وهو مغلق، فالبتالي هذا يجعل المتصفح يستهلك من البطارية بشكل كبير حتى وان لم يكن يعمل، لذلك الحل يكمن أيضًا في اغلاق المهام في الخلفية من المتصفح
الخطوات
- افتح Microsoft Edge وادخل اعداداته
- من اليسار اختر System and Performance
- قم بإطفاء خيار Continue running background extensions and apps when Microsoft edge is closed
ازل الإضافات التي لا تستعملها
استعمال الإضافات يحسن بشكل كبير من تجربتك للتصفح نعم، وستحصل على مزايا إضافية من الإضافات قد لا تحصل عليها من المتصفح بدون إضافات هذا أكيد، لكن يمكن للإضافات استهلاك موارد الجهاز بشكل كبير، ليست كل الإضافات مبنية بشكل ممتاز فالبعض منها يمكن ان يستهلك من بطاريتك ويتسبب في رفع استهلاك البطارية، احذف الإضافات التي لا تستعملها من شأن هذا توفير المزيد من البطارية.
تصليح Microsoft Edge
بعد كل هذه الخطوات ان ظل Edge يستهلك من بطاريتك نسبة كبيرة فالحل يكمن في اصلاح Microsoft Edge من البداية، حيث ان المتصفح قد يكون بمشكلة ما لا ندري ما هي، خطأ في تثبيت التحديثات مثلًا او عيب عشوائي فيه، فالحل ان تقوم بتصليح المتصفح وذلك عن طريق اعدادات التطبيقات من النظام، تابع الخطوات التالية لإصلاح المتصفح.
الخطوات
- افتح تطبيق اعدادات Windows
- اختر Apps من اليسار
- اختر apps and features
- من قائمة Microsoft Edge اختر modify
- اضغط على زر Repair
استهلاك Edge للبطارية مرتفع
مشكلة استهلاك مايكروسوفت ايدج للبطارية هي مشكلة عويصة لمن يستعمل اللابتوب على البطارية بكثرة، انت تحتاج ان تصمد هذه البطارية لأطول وقت ممكن لا تريدها ان تأتي في نصف اليوم وتجد ان البطارية قد انخفضت بنسبة كبيرة، فيجب عليك كل فترة ان تحاول ان تجد ما يتسبب في رفع استهلاك البطارية والتخلص منه لضمان عمر بطارية مناسب، ايدج سبب من عدة أسباب لاستهلاك الطاقة وقد حاولنا حل المشكلة بعدة طرق، ان لازال يستهلك من البطارية نسبة كبيرة جرب ان تقوم بتثبيت تحديثاته فيمكن للتحديث ان يحل هذه المشكلة.
اقرأ أيضًا: حلول مشكلة اختفاء البطارية على ويندوز 11
المصدر الأصلي : عرفني