حل مشكلة استهلاك Edge للبطارية بشكل كبير على ويندوز 11

Microsoft Edge على ويندوز 11 يعاني من مشكلة في استهلاكه للبطارية، الكثير من المستخدمين اشتكوا من استهلاك المتصفح للبطارية بشكل مرتفع، هناك أسباب عديدة لهذه المشكلة وتفاسير كثيرة لهذه المشكلة، لذلك سنحاول في هذا المقال حل مشكلة استهلاك البطارية المرتفع من متصفح Edge، سنجرب مجموعة من الحلول بالتأكيد واحدة منهم ستصيب وسنستطيع حل المشكلة لك، فتابع معنا المقال.

جدول المحتويات

تفعيل وضع الكفاءة Efficiency Mode

وضع الكفاءة او الـEfficiency Mode هو وضع على مايكروسوفت ايدج يساعدك في التحكم في بطارية اللابتوب الخاص بك، ذلك عن طريق تقليل استهلاك المتصفح للمعالج بتحجيم وتعديل استهلاك بعض التباويب للمتصفح، و وضع التباويب غير النشطة في وضع النوم، من الجيد ان ايدج يقوم بتفعيل هذا الوضع بشكل تلقائي عندما تصبح بطارية اللابتوب ضعيفة، لكن يمكنك ضبط Edge لتشغيل هذا الوضع بشكل دائم عن طريق خطوات بسيطة

الخطوات

افتح متصفح مايكروسوفت ايدج ومن القائمة اختر Settings

اختر System and performance من اليسار

بجانب خيار Turn on efficiency mode اختر Always

جرب استعمال المتصفح مجددًا وراقب استهلاك البطارية ان كان جيدًا

ايقاف Hardware Acceleration

ايقاف Hardware Acceleration أحد حلول هذه المشكلة، لأن هذه الخاصية تجعل Edge يقوم باختيار بعض المهام وتوظيفها على الـGPU بدلًا من الـCPU ذلك لتحسين التجربة البصرية، لكن هذا يسمح لـEdge بإستهلاك نسبة أكبر من عمر البطارية، لتفادي هذه المشكلة يجب عليك ايقاف ميزة الـHardware Acceleration.

الخطوات

افتح اعدادات Microsoft Edge

من اليسار اختر System and Performance

قم بإزالة اختيار Use Hardware acceleration

فعل التبويبات النائمة

ان كنت من المستخدمين الذين يتركون عددًا كبيرًا من التبويبات المفتوحة بدون ان تغلق أيًا منهم فتوقع ان تستهلك هذه التباويب نسبة ليست بالضئيلة من عمر بطاريتك، لكن يمكنك تفعيل ميزة Sleeping Tabs او التباويب النائمة، هي تقوم بوضع كل التبويبات الغير مستعملة في وضع النوم، تقوم بإطفاء استهلاك هذه التباويب من البطارية.

الخطوات

افتح Microsoft Edge وادخل اعداداته

من اليسار اختر System and Performance

فعل خيار Save resources with sleeping tabs

يمكنك تحديد المدة الزمنية التي تريد للتبويب ان يدخل لوضع النوم بعدها عن طريق خيار Put inactive tabs to sleep after specified amount of time

الغاء المهام في الخلفية على مايكروسوفت ايدج

مايكروسوفت ايدج يسمح للعديد من الخدمات والإضافات بالعمل في الخلفية حتى بعدما تقوم بإغلاق المتصفح، لذلك ايدج يستعمل موارد الجهاز حتى وهو مغلق، فالبتالي هذا يجعل المتصفح يستهلك من البطارية بشكل كبير حتى وان لم يكن يعمل، لذلك الحل يكمن أيضًا في اغلاق المهام في الخلفية من المتصفح

الخطوات

افتح Microsoft Edge وادخل اعداداته

من اليسار اختر System and Performance

قم بإطفاء خيار Continue running background extensions and apps when Microsoft edge is closed

ازل الإضافات التي لا تستعملها

استعمال الإضافات يحسن بشكل كبير من تجربتك للتصفح نعم، وستحصل على مزايا إضافية من الإضافات قد لا تحصل عليها من المتصفح بدون إضافات هذا أكيد، لكن يمكن للإضافات استهلاك موارد الجهاز بشكل كبير، ليست كل الإضافات مبنية بشكل ممتاز فالبعض منها يمكن ان يستهلك من بطاريتك ويتسبب في رفع استهلاك البطارية، احذف الإضافات التي لا تستعملها من شأن هذا توفير المزيد من البطارية.

تصليح Microsoft Edge

بعد كل هذه الخطوات ان ظل Edge يستهلك من بطاريتك نسبة كبيرة فالحل يكمن في اصلاح Microsoft Edge من البداية، حيث ان المتصفح قد يكون بمشكلة ما لا ندري ما هي، خطأ في تثبيت التحديثات مثلًا او عيب عشوائي فيه، فالحل ان تقوم بتصليح المتصفح وذلك عن طريق اعدادات التطبيقات من النظام، تابع الخطوات التالية لإصلاح المتصفح.

الخطوات

افتح تطبيق اعدادات Windows

اختر Apps من اليسار

اختر apps and features

من قائمة Microsoft Edge اختر modify

اضغط على زر Repair

استهلاك Edge للبطارية مرتفع

مشكلة استهلاك مايكروسوفت ايدج للبطارية هي مشكلة عويصة لمن يستعمل اللابتوب على البطارية بكثرة، انت تحتاج ان تصمد هذه البطارية لأطول وقت ممكن لا تريدها ان تأتي في نصف اليوم وتجد ان البطارية قد انخفضت بنسبة كبيرة، فيجب عليك كل فترة ان تحاول ان تجد ما يتسبب في رفع استهلاك البطارية والتخلص منه لضمان عمر بطارية مناسب، ايدج سبب من عدة أسباب لاستهلاك الطاقة وقد حاولنا حل المشكلة بعدة طرق، ان لازال يستهلك من البطارية نسبة كبيرة جرب ان تقوم بتثبيت تحديثاته فيمكن للتحديث ان يحل هذه المشكلة.