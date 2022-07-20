الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

الشارقة - اميمة ياسر - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، فيما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

وذكر الخبراء، أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 37 24

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 38 24

السويس 36 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 37 26

طابا 36 25

كاترين 35 18

الطور 35 25

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 39 29

الفيوم 36 24

بني سويف 37 25

المنيا 38 25

أسيوط 38 25

سوهاج 40 25

قنا 41 25

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

إدفو 43 28

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 41 25

الشلاتين 38 29

أبو رماد 36 30

حلايب 36 30

رأس حدربة 34 31