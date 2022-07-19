شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد لإطلاق الوحدة المعملية "ونتيان" إلى محطة الفضاء الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أنه تم نقل مجموعة الوحدة المعملية "ونتيان" لمحطة الفضاء الصينية وصاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-5 بي واى 3 "، إلى ساحة الإطلاق.



الصاروخ الصيني

وأضافت الوكالة، أن الوحدة المعملية "ونتيان" سيتم إطلاقها في المستقبل القريب في وقت مناسب، وفقا لـ "شينخوا"، وحسب الوكالة، سيتم إجراء العديد من فحوصات الإطلاق الوظيفية والاختبارات المشتركة قبل الإطلاق حسبما هو مخطط.



الصاروخ الصيني



الصاروخ الصيني (3)

من ناحية أخرى، أعلنت صحيفة China Daily قبل 4 أيام، أن شركات صينية تعمل على تطوير صواريخ ومركبات جديدة ستستخدمها في الرحلات السياحية الفضائية.



الصاروخ الصيني

وحول الموضوع قال مؤسس CAS Space، يانغ يى تشيانغ: " تقوم شركة Zhongke Yuhang الصينية حاليا بتطوير صواريخ ومركبات فضائية متعددة الاستخدام لاستعمالها في الرحلات التي سترسل فيها سياحا إلى مدارات الأرض، وفقا لتقرير RT .

وأضاف " نظرًا للتطور الديناميكي لتكنولوجيا الفضاء لم تعد الجولات الفضائية للناس العاديين خيالية، وإذا سار كل شيء وفقًا للخطة سنقوم بإعداد صاروخ ومركبة فضائية سيكونان قادرين على نقل 7 سياح إلى ارتفاع نحو 100 كلم عن سطح الأرض".