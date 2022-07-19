شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تتيح شراء المنتجات مباشرة من خلال الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لإنستجرام، عن ميزة الدفع عن طريق الدردشة الجديدة عبر تغريدة. يمكن لمستخدمي إنستجرام الاتصال بشركة صغيرة عبر دردشة إنستجرام، وتقديم طلب لمنتج من هذا العمل، ثم الدفع مقابل ذلك كله داخل واجهة الدردشة.

وفقًا للبيان الرسمي للإعلان عن الميزة الجديدة، يمكن للعملاء توقع استخدام الوظيفة الجديدة "لطرح الأسئلة وإجراء عملية شراء وتتبع طلبك".

يتم إكمال المدفوعات عبر Meta Pay ومعالجتها بواسطة PayPal، يمكن للشركات الصغيرة أن تتوقع الميزة الجديدة للسماح لهم بإنشاء وإرسال طلبات الدفع والدردشة مع عملائهم واستلام مدفوعاتهم، ستتضمن طلبات الدفع وصفًا للمادة وسعرًا مدرجًا وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ويحتوي إنستجرام بالفعل على أدلة مساعدة حول كيفية بيع المنتجات باستخدام ميزة الدفع عبر الدردشة الجديدة. في هذه الأدلة، تم توضيح أنه يجب أن يكون لدى البائعين حساب تجاري على إنستجرام وأن يكونوا على استعداد لتقديم معلومات شخصية (مثل العنوان ورقم الضمان الاجتماعي) حتى يكونوا مؤهلين للبيع عبر DM، فيما يتعلق بهذه المعلومات الشخصية، يقول إنستجرام إنها "مطلوبة من قِبل شريكنا في الدفع، PayPal، لن تكون هذه المعلومات مرئية أو تتم مشاركتها على إنستجرام ".

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الشركات على إنستجرام لا تتلقى الدفع إلا بعد حوالي ثلاثة إلى خمسة أيام من إرسال المنتج إلى المشتري وتم وضع علامة على دفعة العنصر على أنها "مرسلة" من قبل البائع في التطبيق، يتعين على البائعين تحديد الدفعة على أنها "مرسلة" (بعد إرسال المنتج) وإلا فلن يحصلوا على أموال.