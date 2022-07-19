شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تليجرام" يحصل على ميزات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على منصة "تليجرام" عن نيتهم إدخال ميزات جديدة قد تعجب الكثيرين من مستخدمي التطبيق حسبما نقلت RT.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المشتركين بخدمات Telegram Premium المدفوعة سيحصلون على ميزة جديدة ستمكنهم من حظر تلقي الرسائل الصوتية، ويمكن من خلالها حظر جميع الرسائل الصوتية القادمة من سجل أرقام "تليجرام" او اختيار أرقام معينة لحظر تلك الرسائل منها.

وتبعا لقناة " كود دوروف" على "تليجرام" فإن الميزة الجديدة بدأ اختبارها عند بعض مستخدمي التطبيق عبر أجهزة "أندرويد"، ويمكن الوصول إليها عبر إعدادات الخصوصية في التطبيق.

وكان القائمون على تليجرام" قد أعلنوا عن خدمات Telegram Premium المدفوعة في التطبيق في 19 يونيو الفائت، وأشاروا إلى أن المستفيدين منها يمكنهم تحميل ملفات تصل سعتها إلى 4 جيجابايت، وتنزيل هذه الملفات بسرعة كبيرة، كما سيتمكنون من إرسال ملصقات ورموز تعبيرية جديدة في رسائلهم، واستخدام أدوات إضافية لإدارة الدردشات أيضا.

وتوفر الخدمات الجديدة للمستخدمين أيضا إمكانية حجب الإعلانات، وإمكانية "التحميل غير المحدود للبيانات"، فضلا عن ميزات إضافية للتحكم بأدوات المراسلة الفردية والجماعية.