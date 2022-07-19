شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت أوتلوك عاد إلى الإنترنت.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت خوادم أوتلوك إلى الاتصال بالإنترنت بعد تعرضها لانقطاع ممتد أمس الاثنين، وقدمت صفحة صحة خدمة Office تحديثًا بعد الساعة 11 صباحًا بقليل، مشيرة إلى أنه يجب تشغيل جميع الخدمات.

أكدت مايكروسوفت انقطاع التيار في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين في تغريدة، مما دفع مسؤولي Outlook إلى رموز EX401976 و OL401977 للحصول على معلومات.

وعلى الرغم من أن المشكلة لم تؤثر على جميع المستخدمين، إلا أنها لا تزال تمثل انقطاعًا كبيرًا. تلقى Down Detector ، الذي يتتبع حالات انقطاع الخدمات عبر الإنترنت، آلاف تقارير المستخدمين التي تتمحور حول Outlook بدءًا من حوالي الساعة 6 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

وفقًا لمايكروسوفت، نشأت المشكلة من "جهاز توجيه الشبكة الذي كان يعمل دون العتبات المقبولة." بعد مراقبة المشكلة على مدى فترة طويلة، أكدت مايكروسوفت أنها قد تم حلها، في الأصل، أبلغ المستخدمون عن العديد من المشكلات المختلفة في Outlook.

تعذر على البعض تحميل البريد الوارد على الإطلاق، بينما واجه البعض الآخر انخفاضًا في الأداء، ولم يتلق البعض رسائل جديدة في البريد الوارد.

الآن بعد أن تلاشى الغبار، أصبح لدينا رؤية أوضح لما حدث، تقول Microsoft أن المشكلة أثرت في الغالب على المستخدمين في شمال شرق الولايات المتحدة والمناطق المحيطة بها، مما يشير إلى أن الانقطاع كان ناتجًا عن انخفاض الأداء في أحد مراكز البيانات الإقليمية التابعة لشركة Microsoft.

بالإضافة إلى Outlook، يعرض Down Detector أيضًا مئات التقارير لموقع Microsoft على الويب، بالإضافة إلى خدمات Office 365، يجب أن تكون هذه الخدمات متصلة بالإنترنت مرة أخرى لأنها تشترك في نفس البنية الأساسية مثل Outlook، ولكن من الممكن أن تتعامل معها Microsoft بشكل منفصل.

وعلى الرغم من أن Microsoft تقول إن المشكلة قد تم إصلاحها، فمن المحتمل أن يواجه Outlook بعض المشكلات البسيطة على مدار اليوم، إذا كنت بحاجة إلى إرسال بريد إلكتروني عاجل، فقد ترغب في التبديل إلى خدمة مختلفة في غضون ذلك - وإذا كنت تريد البقاء بعيدًا بشكل دائم، يمكنك قراءة دليلنا حول كيفية حذف حساب Outlook الخاص بك.

ليس من الواضح عدد المستخدمين المتأثرين، لكن التقارير الواردة من Down Detector تشير إلى أنه كان واسع الانتشار، لقد أكدنا أن Outlook يعمل من جانبنا، لكن Microsoft لا تزال تقترح على المشرفين مراقبة الطرازين EX401976 وOL401977 في مركز الإدارة للحصول على التحديثات والمزيد من المعلومات.

الآن بعد أن عادت خوادم Outlook إلى الاتصال بالإنترنت، تأكد من مراجعة الحيل الثلاث لدينا لتنظيف صندوق الوارد الخاص بك في Outlook، لدينا أيضًا تقرير موجز عن تلميحات Outlook التي يمكن أن تساعدك في التنقل بين العميل بشكل أسرع والوصول إلى الميزات التي ربما لم تكن على علم بها.