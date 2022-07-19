شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل إطلاق المسبار المصمم للحفر والبحث عن الماء على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤجل وكالة ناسا رحلة عربتها الجوالة VIPER - وهو روبوت متخصص مصمم للبحث عن الماء على سطح القمر، من المقرر في الأصل أن تبدأ رحلتها القمرية في نوفمبر 2023، وتستهدف VIPER إطلاقها في نوفمبر 2024 من أجل السماح باختبار المسبار الذي سينقل المركبة إلى سطح القمر وفقًا لوكالة ناسا.

وتعتبر VIPER ، التي تمثل المركبات المتطايرة التي تحقق في استكشاف القطبية ، مكونًا كبيرًا في برنامج Artemis التابع لناسا ، والذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر.

العربة الجوالة الروبوتية في جوهرها منقب، مجهزة بعجلات رشيقة متخصصة وأدوات علمية وحفر، تم تصميم VIPER للبحث عن الجليد المائي الذي يُعتقد أنه موجود على سطح القمر من أجل تحديد مقدار المياه الموجودة هناك، ومدى انتشار المياه، وماذا نوع من شكل الماء. بهذه الطريقة ، إذا أرادت البعثات المستقبلية استخراج مياه القمر، سيكون لديهم فكرة أفضل عن المكان الذي يبحثون فيه والأدوات التي سيحتاجون إليها.

تستهدف شركة VIPER إطلاقها في نوفمبر 2024 للحصول على VIPER إلى القمر، تتعاقد ناسا مع شركة تجارية تسمى Astrobotic من خلال برنامج CLPS التابع لوكالة الفضاء - وهي مبادرة لتحفيز الشركات الخاصة على بناء منصات تجارية للهبوط على سطح القمر وفقا لموقع ذا فيرج.

تخطط شركة أستروبوتك، التي تعمل على أسطول من المركبات الروبوتية للهبوط على سطح القمر، لاستخدام مسبار جريفين المستقبلي لنقل VIPER إلى سطح القمر.

ولكن أعلنت وكالة ناسا أنها طلبت اختبارًا إضافيًا لمركبة جريفين، مما دفع تاريخ الإطلاق المتوقع إلى أواخر عام 2024، مع هذا التغيير، تمنح ناسا لشركة Astrobotic مبلغًا إضافيًا قدره 67.8 مليون دولار، مما يجعل القيمة الإجمالية لعقد الشركة الخاص بـ VIPER مهمة إلى 320.4 مليون دولار.

على الرغم من تأخر المسبار، تخطط ناسا لنقل نسخ من أدوات VIPER على مركبتين تجاريتين قادمتين متجهتين نحو القمر في وقت لاحق من هذا العام.

تشمل المسباران أحدهما تم تطويره بواسطة شركة Intuitive Machines ومقرها هيوستن، بالإضافة إلى مركبة هبوط أخرى أصغر تسمى Peregrine يتم تطويرها بواسطة Astrobotic.