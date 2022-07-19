مايكروسوفت قد تطلق Windows 12 في عام 2024

Windows 12 قد يكون هو التحديث الأكبر القادم على نظام التشغيل ويندوز بناء على تقارير عديدة، اليوم ومعظم المستخدمين لم يصلهم Windows 11 بعد تظهر تسريبات تشير الى ان مايكروسوفت تخطط لإطلاق Windows 12 في عام 2024، بذلك مايكروسوفت تكون قد غيرت جدولها للتحديثات فصارت التحديثات الكبيرة جدًا لنظام التشغيل كل 3 أعوام، فما التفاصيل؟

مايكروسوفت تخطط لإطلاق Windows 12

كما وعدت الشركة فأن Microsoft ستصدر تحديثًا كبيرًا لنظامي Windows 11 و Windows 10 كل عام، لكن يبدو انها ستعود الى نظام التحديثات القديم الخاص بها، الشركة من عادتها ان تصدر كل 3 أعوام نسخة جديدة من النظام، فالفارق الزمني بين نسختي Windows 7 و Windows 8 كان 3 أعوام فقط، كذلك الفارق الزمني بين 8 و10، شذ عن هذه القاعدة الفارق بين ويندوز 10 و ويندوز 11 حيث كان الفارق بينهما يساوي 6 أعوام كاملة، لذلك بناء على تقارير من موقع Windows Central قد نجد ويندوز 12 خلال عام 2024.

التقارير تشير أيضًا الى نية مايكروسوفت اطلاق مزايا جديدة على نظام التشغيل الحالي 4 مرات خلال السنة، الأمر الذي يشبه كثيرًا خطة الـFeature Drop الخاصة بجوجل، حيث تطلق تحديثًا كبيرًا كل ربع عام يحمل مزايا إضافية على النظام، وتبدو هذه الخطة الأنسب لأي نظام تشغيل لضمان استقرار المزايا الجديدة التي تصدر مع عدم تأخيرها في نفس الوقت على المستخدمين.

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