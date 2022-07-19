شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جهاز Surface Duo البلاستيكى السرى من مايكروسوفت على موقع eBay والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط مايكروسوفت لإطلاق نسخة بلاستيكية أكثر تكلفة من Surface Duo 2، ويبدو أن الصور قد تسربت على موقع eBay الشهير للجهاز.

وتشير تقارير Windows Central إلى أن مايكروسوفت ألغت هذا الإصدار الغامض متوسط ​​المدى من Surface Duo 2 في أواخر عام 2021 بعد أن قيل أنه كان يخطط أصلاً لإطلاقه كنموذج أرخص في وقت لاحق من هذا العام.

وتكشف الصور المسربة على قائمة eBay المحذوفة الآن أن الجهاز كان سيشحن بتصميم أكثر تقريبًا ، ولون بلاستيكي غير لامع ، وكاميرا أصغر قليلاً.

ويقال إن مايكروسوفت كانت تجري تغييرات على عامل الشكل الخاص بـ Surface Duo 2 لوضع هذا كنموذج منخفض التكلفة حسبما نقل موقع The verege.

كانت التغييرات التي تحمل الاسم الرمزي Cronos، ستشمل معالج Qualcomm متوسط ​​المدى، ومجموعة من الكاميرات المزدوجة في الخلف بدلاً من ثلاثية، وشاشات غير منحنية بدون شريط نظرة من مايكروسوفت، وشكل خارجي بلاستيكي، يفترض Windows Central أنه قد تم تقديمه كـ "Surface Duo Go" أو شيء مشابه.

وفقا للتقرير هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب صور Surface Duo، مع ظهور الصور على الإنترنت قبل إطلاق Surface Duo 2 العام الماضي.

وتعمل مايكروسوفت على جلب Android 12L إلى أجهزة Surface Duo 2 الحالية بدلاً من شحن جهاز Surface Duo 2 الأكثر تكلفة في وقت لاحق من هذا العام. يدعي Windows Central أن الرائد التالي لـ Surface Duo لن يصل حتى أواخر عام 2023.

تم إطلاق Surface Duo 2 من مايكروسوفت بسعر باهظ وقائمة لتغيير الأخطاء والمشكلات في أكتوبر 2021، لكن صانع البرامج كان يعمل على تحسين الجهاز تدريجيًا.

ويقول دان سيفرت، نائب رئيس تحرير Verge ، إن Surface Duo 2 أصبح أفضل بكثير بعد شهور من إطلاقه، لدرجة أنه "أصبح الآن أحد أجهزتي المحمولة المفضلة".