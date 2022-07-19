شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يجلب الدردشة ومكالمات الفيديو على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي ميزات سناب شات مثل الالتقاط والدردشة ومكالمات الفيديو إلى سطح المكتب من خلال تطبيق ويب جديد ، وهي المرة الأولى التي تتيح فيها الشركة خدماتها خارج الهواتف الذكية.

وباستخدام سناب سات للويب، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام حساب Snapchat الخاص بك وإرسال رسائل خاصة أو الاتصال بالأصدقاء على سطح المكتب.

وفي البداية، ستكون منصة الويب متاحة حصريًا لمشتركي Snapchat Plus، وهي أول ميزة رئيسية يتم إطلاقها منذ أن أعلنت Snap عن مستويها المدفوع في يونيو وفقا لموقع ذا فيرج.

وسيتمكن المشتركون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا من الوصول أولاً.

وسيكون سناب شات متوافقًا فقط مع متصفح كروم من جوجل وليس سفاري من آبل.

على الرغم من أن سناب شات تم إنشاؤه كتطبيق مراسلة مرئي أولاً، إلا أن رئيس منتج المراسلة، Nathan Boyd ، يقول إن عرض الويب أمر منطقي لأن مستخدميه يستخدمون أجهزة كمبيوتر سطح المكتب بشكل متكرر.

ويمنح سناب للويب المستخدمين مساحة إضافية للدردشة والاتصال في نفس النافذة، مع عدسات Snap للواقع المعزز قريبًا.

ومع زيادة استخدام الأشخاص لأجهزة الكمبيوتر أثناء الوباء - والعام الدراسي الجديد قاب قوسين أو أدنى - قال Boyd إن Snap تريد جلب المزيد من منتجاتها إلى الويب بمرور الوقت.

وتضع سناب نفسها في الغالب كمنصة AR لـ Lenses الخاصة بها، لكن حالة الاستخدام الأساسية للتطبيق لا تزال خاصة ورسائل ومكالمات سريعة الزوال. يضع هذا إصدار الويب من Snapchat في منافسة مع تطبيق Discord و Meta’s WhatsApp ، المتوفر أيضًا على سطح المكتب.

ويقول Boyd أن 100 مليون شخص يتصلون ببعضهم البعض على Snapchat كل شهر ، ويقضون في المتوسط ​​أكثر من 30 دقيقة في اليوم ، وأن الدردشة هي عادةً آخر ما يفعله الأشخاص قبل إغلاق التطبيق.

يقول في مقابلة: "نحن نبحث دائمًا عن طرق لمقابلة مجتمعنا أينما كانوا". "لقد شعرت أن الأمر مجرد فرصة لم تتحقق."

إن طرح توسيع الويب للمشتركين يشير أولاً إلى أن الشركة تأخذ مستواها المدفوع على محمل الجد كطريقة إضافية لكسب المال.

تتعرض Snap لضغوط لم يسبق لها مثيل لتحقيق الدخل من 332 مليون مستخدم نشط يوميًا - مستخدمون أكثر من Twitter - حيث تحذر القيادة من أن نمو الإيرادات يتباطأ.

وعلى الرغم من أن إصدار سطح المكتب لن يحتوي في البداية على إعلانات - مصدر الدخل الرئيسي لـ Snap - إلا أن الأمل هو أن يحافظ على عودة المستخدمين المخلصين.