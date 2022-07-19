شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم الرموز التعبيرية فى مكان العمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد أحدث استطلاع أجراه Slack وDuolingo أن 57٪ من المستجيبين العالميين يعتقدون أن الرسائل "غير مكتملة" بدون رمز تعبيري. لكن نفس النسبة تقريبًا تعترف أيضًا بأنهم قد تم ضبطهم غير مدركين لرموز تعبيرية معينة لها معانٍ متعددة.

في حين أنه من الآمن عادةً إساءة تفسير رمز تعبيري في حياتك الشخصية، إلا أن الأمور قد تصبح أكثر تعقيدًا في مكان العمل.

فكر في الأمر. حتى الرموز التعبيرية التي تبدو واضحة جدًا يمكن غالبًا تفسيرها بشكل خاطئ، اعتمادًا على الفرد وخلفيته الثقافية والسياق.

كما أظهر الاستطلاع، هناك عدد كبير من الرموز التعبيرية التي تبدو غير واضحة والتي غالبًا ما تسبب الارتباك في مكان العمل حسبما نقل موقع TheNextWeb.

الرموز التعبيرية الأكثر إرباكًا

استخدام رمز العيون لمساعدة بعضنا البعض في سير العمل والإشارة إلى أننا نبحث في شيء ما. لكن 36٪ من المجيبين قالوا إن الرموز التعبيرية تعني "أنا أراك" ، بينما يستخدمها 26٪ للقول إنهم "يريدون النميمة".

نفس التصور المنقسم هو الحال أيضًا مع الرموز التعبيرية لأجنحة المال تم تقسيم المستجيبين بين ذلك مما يعني خسارة (28٪) أو تدفق (31٪) من المال، اعتمادًا على بلدهم الأصلي.

إذا كنت تعمل لدى شركة في المملكة المتحدة ، فتأكد من استخدام الرموز التعبيرية للوجه الغامض مع الشخص المناسب. بينما يعتقد ثلث المستجيبين البريطانيين أنها تشير إلى مزحة داخلية أو تعني "أنا أمزح"، يستخدمها نفس العدد تقريبًا عندما يشعرون بالملل.

الشيء نفسه ينطبق على رمز تعبيري الباذنجان، في الواقع هذا إلى جانب الرموز التعبيرية لعلامة القبلة، واللسان تعتبر محظورة عالميًا في مكان العمل. وفي هذه الحالة.

أما رمز الوجه المبتسم قليلاً، قد يكون مثير للجدل ومن أكثر الرموز التعبيرية إثارة للسخرية، لانه مناسب لمواقف محددة للغاية.

ويشير الاستطلاع أن "الشعور بالسعادة" (38٪) و"الإيجابية العامة" (39٪) كانا أهم استخدامات للرموز التعبيرية على مستوى العالم ، يستخدمها العديد من الأشخاص أيضًا لإظهار "السخط العميق و / أو عدم الثقة" (14٪).

لماذا يجب أن نهتم بالرموز التعبيرية في البداية؟

يستخدم غالبية الموظفين الذين شملهم الاستطلاع الرموز التعبيرية للتواصل بشكل أكثر دقة مع عدد أقل من الكلمات، وتسريع تواصلهم بشكل عام.

كما يشعر 70٪ تقريبًا بأنهم أقرب وأكثر ارتباطًا بزميل يفهم الرموز التعبيرية التي يستخدمونها.