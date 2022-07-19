شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية الاشتراك فى Google Play Pass خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Google Play Pass هي خدمة اشتراك مدفوعة تتيح للمستخدمين الوصول إلى الألعاب والتطبيقات المتوفرة على Google Play والتي تكون خالية تمامًا من الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيق، ومع ذلك، يمنحك Play Pass فقط إمكانية الوصول إلى عدد محدود من التطبيقات والألعاب، والتي قد لا يتوفر بعضها في جميع البلدان. يمكنك اتباع التعليمات الواردة أدناه خطوة بخطوة للحصول على اشتراك Google Play Pass.

المتطلبات المسبقة:

- هذه الميزة مدعومة فقط في إصدارات Android 4.4 وما فوق.

- يجب تحديث تطبيق متجر Google Play إلى الإصدار 16.6.25 أو أعلى.

- يجب أن يكون لديك طريقة دفع صالحة، و إذا كنت تستخدم Gpay بنفس حساب Google ، فسيتم بالفعل ربطه بتطبيق Google Play.

- لا يمكنك الاشتراك في Play Pass بحساب تم إعداده من خلال عملك أو مدرستك.

- إذا كنت ترغب في مشاركة Play Pass مع عائلتك، فيجب أن تكون مديرًا للعائلة أو تكون قادرًا على إنشاء عائلة.

1. افتح متجر Google Play على جهاز Android الخاص بك.

2. اضغط على صورة ملف تعريف حساب Google المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. اضغط على خيار "Play Pass".

4. اضغط على زر "البدء".

5. حدد طريقة الدفع. يمكنك أيضًا إضافة بطاقة ائتمان أو خصم جديدة إلى Play Pass أو يمكنك أيضًا تطبيق رمز استرداد.

6. اتبع المزيد من التعليمات التي تظهر على الشاشة.