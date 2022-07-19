شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث Google Authenticator الأخير يزيل ميزة إخفاء رموز 2FA.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خدمة Google Authenticator هي خدمة مصادقة تعتمد على البرامج طورتها شركة جوجل لتأمين حسابات المستخدمين، حيث تستخدم طرق تحقق من خطوتين لتأمين المستخدمين والتطبيقات التي يستخدمونها، وقد قامت شركة التكنولوجيا العملاقة مؤخرًا بتحديث الخدمة في مايو والتي أصبحت أول تحديث يأتي للخدمة منذ عام.

إذ سمح تحديث Google Authenticator الأخير للخدمة بإخفاء رموز 2FA للمستخدمين حتى ينقروا للكشف عنها، ومع ذلك ، قررت Google الآن التراجع عن هذه الميزة، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، قامت الشركة بتحديث ملاحظات إصدار متجر Play للخدمة لتعلن أنها "أضافت تشفير الجهاز إلى تخزين القيم السرية".

وعلاوة على ذلك، ذكرت Google أيضًا أنه لا توجد تغييرات أخرى قادمة على التطبيق وقد تم بالفعل طرح أحدث إصدار من Google Authenticator على نطاق واسع.

ما الذي تغير في التحديث الجديد؟

وفقًا للتقرير، قام Google Authenticator الإصدار 5.20R4 بإزالة ميزة "انقر للكشف عن رقم التعريف الشخصي"، لذلك، عندما تفتح التطبيق، سيظهر لك "كل رمز مصادقة من عاملين" في القائمة.

سبب تراجع Google عن الميزة

يفترض التقرير أن Google أرادت إضافة مستوى آخر من الأمان إلى الخدمة باستخدام ميزة "انقر للكشف عن رقم التعريف الشخصي"، لكن جعلت هذه الميزة من الصعب على المتطفلين القريبين منك إلقاء نظرة خاطفة على شاشة جهازك والحصول على المعلومات.

ومع ذلك، تتغير الرموز نفسها بعد كل 30 ثانية، وانتهى الأمر بأن تكون فعالية هذه الميزة غير واضحة، وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أن إحدى الميزات غير المقصودة للميزة هي كيف ساعدت المستخدمين على التركيز على الرموز من خلال إظهار تلك التي يريدون رؤيتها فقط.

علاوة على ذلك، لم تشق هذه الميزة طريقها إلى تطبيق iOS الذي يطلب من المستخدمين مصادقة Face / Touch ID قبل الكشف عن الرموز.

يذكر التقرير أيضًا أن هذه العملية يمكن أن تكون "خيارًا رائعًا لاستخدامه على Android لحالات استخدام الأجهزة المشتركة".