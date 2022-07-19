شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تضع توقعات منخفضة لوحدات معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إنتل توقعات مخففة لوحدة معالجة الرسومات (GPU) القادمة Arc A750 Limited Edition، حيث قدم صانع الرقائق أقصر لمحات عن أداء البطاقة المتوسط ​​جدًا على الورق.

ومن المهم ملاحظة أن A750 من المفترض أن تكون واحدة من أفضل وحدات معالجة الرسومات من Intel، تشتمل اصطلاحات التسمية الخاصة بشركة Intel على Arc 5 و Arc 3 الموجود أسفل Arc 7، والذي من المفترض أن يقدم أداءً متوسطًا ومستوى مبتدئًا، على التوالي حسبما نقل موقع The verege.

وقدم Ryan Shrout من إنتل تجربة بتشغيل Cyberpunk 2077 على جهاز كمبيوتر مثبت عليه شريحة A750، وبدلاً من إعطائنا نظرة طويلة على طريقة اللعب، يتخطى Shrout مباشرة إلى الأداء.

ومع ضبط اللعبة على الإعداد المسبق "عالي الجودة" ودقة 2560 × 1440، يقول Shrout أن البطاقة تحصل على "أقل بقليل" من 60 إطارًا في الثانية (FPS) في المتوسط، وهذا ليس سيئًا، ولكن ليس بالضرورة ما تريده نتوقع من شركة مثل ظهور إنتل لأول مرة في بطاقات الرسومات المنفصلة.

يعرض Shrout الاختبارات المعيارية التالية ، ويكشف عن مدى جودة أسعار البطاقة مقابل مستوى الدخول نفيديا GeForce RTX 3060. أداء Intel Arc A750 1.06 إلى 1.15 مرة أفضل من RTX 3060 القياسي في ألعاب مثل سايبر بانك 2077 F1 2021 ، Control ، Borderlands 3 و فورتنايت.

لكن هذه الاختبارات المعيارية تأتي بعلامة النجمة - يشير Shrout إلى أن "أداء Arc لن يبدو هكذا في جميع الألعاب" ، ويصف الاختبار بأنه "عرض رائع لما يمكن لـ Arc تحقيقه من خلال تمكين اللعبة الصحيح و هندسة البرمجيات." (ناهيك عن أن هذه الاختبارات لم يتم إجراؤها من قبل جهة مستقلة.)

من المقرر إطلاق وحدة معالجة الرسومات Arc A750 من إنتل في وقت لاحق من هذا الصيف، لكن الشركة أصدرت بالفعل وحدات معالجة الرسومات المحمولة A370M وA350M في عدد قليل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المختلفة، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات على سطح المكتب Arc A380 للمبتدئين في الصين (والتي من المفترض أن تصل إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام).

وتشير مراجعة أجرتها شركة Linus Tech Tips إلى أن إضافة A370M من Intel جعلت جهاز الكمبيوتر المحمول HP Specter x360 مقاس 16 بوصة "أسوأ" من طراز RTX 3050 السابق، بينما أبلغت قناة ألعاب الكمبيوتر الشخصي على YouTube Gamer Nexus عن أداء غير متناسق مع A380.

وتعد الأخطاء ومواطن الخلل الأخرى أمرًا لا مفر منه في أي منتج جديد، وكما يشير Linus قد يكون المستخدمون أقل ميلًا لشراء شيء يتطلب الغوص في مناطق غير محددة، خاصة مع توفر وحدات معالجة الرسومات بسهولة وبطاقات سلسلة 40 من Nvidia مباشرة الزاوية بحسب التقرير.